В Украине продолжается обсуждение новых реформ мобилизации и условий службы для военных. Однако сами бойцы все чаще говорят не только о финансовом обеспечении, но и об усталости, нехватке людей, проблемах с ротациями и отношении общества к армии и ТЦК.

Военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев в эксклюзивном интервью для 24 Канала честно рассказал, каких изменений не хватает системе мобилизаций, какой оплаты хотят бойцы и реальна ли ротация "на нуле" каждые два месяца.

Изменит ли новая система зарплат ситуацию в армии?

Владимир Зеленский и Михаил Федоров анонсировали повышение минималки военным в тылу до 30 тысяч гривен с июня, бонусы для пехотинцев на передовой от 250 до 400 тысяч гривен и поэтапную демобилизацию. Но достаточны ли эти суммы – и кто именно будет подпадать под максимальные выплаты?

Я надеюсь, что минималка в тылу будет не 30 тысяч гривен, а минимум 50. Потому что есть очень большая проблема в том, что много умных и адекватных офицеров, которые могут передавать свой опыт, работать в тылу, налаживать систему, не хотят переходить на тыловые должности из-за низкой зарплаты.

Он там будет управлять "Мавиком" и будет иметь 200 тысяч гривен. А если будет руководить в тылу, то будет иметь 30 тысяч плюс боевые выплаты, которые там предусмотрены. Поэтому мало кто хочет приходить.

Я считаю, что минимальная зарплата военного в тылу должна быть 1,5 – 2 тысячи долларов. Чтобы это соответствовало действительности.

Если же мы непропорционально повысим зарплаты боевые и тыловые, то это может вызвать больше негатива, чем позитива. Мы будем сталкиваться с тем, что человек, который имеет семью и работает на передке, когда ему будут предлагать тыловую должность, даже с высшим званием, будет отказываться из-за зарплаты. Мы будем терять квалифицированных кадров.

Даже если человек захочет уволиться из армии, а ему будут предлагать остаться, но выбрать тыловую должность, то, очевидно, за 30 тысяч гривен никто не будет оставаться в армии. А боевые, если поднимут до 400 тысяч, то это будет очень хорошо. Хотелось бы, конечно, услышать, на каких условиях и за какие бонусы.

Кто именно будет получать от 250 до 400 тысяч – только пехота на нуле или и те, кто за 15 – 20 километров от ЛБС? Ведь зона поражения достигает местами 30 – 40 километров, и вопрос справедливости здесь очевиден.

Эти нюансы надо проговаривать. Потому что, например, кто-то сидит в окопе, держит первую линию обороны и будет получать, условно говоря, 400 тысяч, но он в непосредственной близости к врагу. И, понятно, и человек, который управляет дроном за 20 – 30 километров, тоже будет получать где-то так же.

Справедливо ли это? Вопрос относительный. Потому что с одной стороны да, а с другой... Видимо, трудно так прописать, чтобы было полностью справедливо.

Я считаю, что нужно не только повышать зарплаты, потому что сами понимаете, что даже за 400 тысяч человек не захочет умирать. Я не говорю, что если ты пошел на службу, то ты обязательно умрешь. Но все понимают риски. И 400 тысяч – это не та сумма, за которую человек готов рисковать своей жизнью.

Я считаю, что надо прописать какие-то социальные льготы. Например, есть программа “еОселя”, которая могла бы стимулировать людей идти на службу, но она не очень эффективна. Даже среди моих собратьев мало кто ею пользуется, потому что она максимально странно сделана, как по мне.

Я сам интересовался этой темой, но со своей зарплаты я, объективно, не могу себе этого позволить, потому что банки не пропускают мой официальный доход и не позволяют что-то хорошо взять. Поэтому надеюсь, что такой механизм создадут. И также четко объяснят, кто, сколько и за что, будет получать, чтобы не было снова недоразумений.

Какие есть реальные возможности для пополнения войска сегодня?

Демобилизация давно актуальна – есть бойцы, которые служат с 2014 года. Но есть ли кем их заменить и хватает ли людей для ротаций внутри системы?

Я считаю, и это недавно писал в соцсетях "Флеш", что людей вроде бы достаточно даже в ПВО, просто менеджмент неэффективно использует ресурсы. Например, есть подразделения, где много людей и они эффективны, но есть и такие, где личного состава немало, а они неэффективны, и к тому же вокруг них много скандалов.

Я думаю, вопрос демобилизации никак не будет стоять в ближайшие годы, потому что у нас катастрофическая нехватка кадров в армии.

Она напрямую связана с неэффективным менеджментом. Как я давно говорю, людей надо учить не только военному мастерству, но и элементарному менеджменту, управлению людьми и как это правильно все налаживать.

Потому что человек может быть эффективен в плане военного мастерства, и понимать все тонкости войны, но не уметь пользоваться имеющимся человеческим ресурсом. И сколько бы ему людей не давали, он будет их неправильно использовать.

Без изменения законодательства, без привлечения иностранных добровольцев, без дополнительного закона о мобилизации женщин, на определенных спецусловиях, глобальных изменений не будет. Надо больше мотивировать женщин присоединяться к армии.

А, возможно, часть должностей в армии сделать гражданскими, чтобы привлекать больше людей. Например, повара, маркетологи, фотографы, то есть такие должности, которые не требуют специальных военных знаний. Но эти должности все равно надо кем-то закрывать.

К примеру, нужен маркетолог, потому что сейчас без этого никуда, а ты не можешь человека взять, потому что он не хочет подписывать контракт или мобилизоваться. Плюс надо БОВП 1,5 – 2 месяца проходить, и никто не хочет на это время тратить. А так, человек бы подписывал какой-то минимальный контракт, с воинской частью, что он идет на должность маркетолога, и все. Это бы закрыло часть гражданских должностей, которые не требуют специальных военных знаний.

Добавим, как рассказал представитель Международного легиона ГУР МО Владимир Каминский, основными каналами рекрутинга иностранных добровольцев остаются социальные сети и "сарафанное радио". Новые бойцы часто приезжают по рекомендациям тех, кто уже служит в Украине, ведь юридически открывать официальные рекрутинговые центры за рубежом пока невозможно.

Мы бы уволили очень много ребят, которые могли бы двигаться дальше по карьерной лестнице, или наоборот перевести их на более важные военные должности. Вы понимаете, что у нас закон о наборе добровольцев-иностранцев до сих пор нормально не сделан и не принят.

Я думаю, что у нас до сих пор большой военный мобилизационный потенциал рекрутинга иностранцев, но законопроекта относительно гражданства и гарантий для иностранцев нет. Или он есть, а мы не знаем.

Как еще можно пополнять ряды военных – стоит ли снижать мобилизационный возраст, пересматривать брони на предприятиях или есть другие эффективные средства привлечения людей к службе?

Дело в том, что сама система мобилизации и рекрутинга работает неэффективно. Вы же видите, какие скандалы каждый день возникают вокруг ТЦК.

Хотя я говорю, что наоборот, если будет систематический и объективный набор людей, и эти люди не будут уклоняться от мобилизации путем коррупции, то у нас по-другому начнет дышать армия. А так если у тебя нет денег, то ты не проскочишь. Если есть деньги, то ты проскочишь.

Вообще эти люди, которых где-то как-то поймали, и не могут никак откупиться, поэтому едут в подразделения. Я считаю, что надо просто провести аудит по каждому руководителю ТЦК, его заместителю. А также дать дополнительные возможности антикоррупционным органам, чтобы они могли быстрее проверять каждого руководителя на любой должности, который связан с материальной или технически-материальной базой, там, где есть коррупционные риски.

Я думаю, что надо увеличить штат НАБУ, например, добавить 100 человек, чтобы они работали по всему ВСУ или СОУ. Их присутствие уже пугало бы многих людей делать какие-то коррупционные дела. Потому что НАБУ, объективно, сейчас все боятся.

И я думаю, для войска это было бы очень хорошо, что за каждой бригадой или корпусом закрепили бы представителей антикоррупционного бюро. Вы же понимаете, какой бы страх был, если бы возле комбрига где-то рядом сидел человек и смотрел, что он там делает.

Как восстановить доверие к системе мобилизации?

Федоров еще в январе обещал комплексный аудит ТЦК, Кирилл Буданов якобы дал аналогичные распоряжения, но прошло уже несколько месяцев. Действительно ли эта работа продолжается?

Честно говоря, я не знаю. Я вижу, что проводится что-то по ТЦК, по их состоянию и незаконно мобилизованным. Там что-то движется. Я не знаю, или этот аудит должен быть публичный, или закрытый, чтобы не навредить армии. Хотя я не считаю, что, например, надо создать какую-то специальную комиссию, чтобы не создавать комиссии при каком-то там органе.

Например, можно при Министерстве обороны объединить и привлечь некоторых депутатов, журналистов, антикоррупционные органы и общественные организации и вместе с ними провести этот аудит. Здесь же вопрос доверия общественности, потому что если аудит проведут те органы, которым не доверяют, то этот аудит никого не устроит. Вы же понимаете, что доверия к НАПК нет, и соответственно доверия к их аудиту не будет.

Поэтому туда должны привлечь журналистов, антикоррупционные организации, тогда он будет объективный и прозрачный. Я не вижу, как он может повредить обороноспособности Украины, если мы ловим одного крупного коррупционера и его звено снизу полностью накрываем, то это наоборот повышает нашу обороноспособность.

Только я считаю, что надо принять какой-то закон, что все состояния этих людей, которые нажиты незаконным путем, шли на помощь бригадам или корпусам, которые прописаны в этих населенных пунктах. Или на общий бюджет ВСУ.

Чтобы мы видели, что арестовали человека, и конфисковали 500 миллионов гривен, и за эти деньги для ВСУ купили дроны, автомобили или другое оборудование. Тогда прозрачность, о которой мы говорим, и объективность в этих антикоррупционных действиях была бы максимальной.

Чтобы в тылу задержали негодника, который зарабатывал на дизеле или еще на чем-то. И у него все арестовали, забрали, а на эти средства купили подразделению, что им необходимо. Это была бы радость и у ребят, у их родственников и друзей. И волонтеры выдохнули бы гораздо больше.

Аудит ТЦК могло бы провести и Министерство обороны вместе с сухопутными войсками в их распоряжении. Возможно, такая работа уже происходит без публичной огласки?

Понимаете, к Федорову есть доверие, а мы говорим за институт. К Минобороны нет доверия. Сухопутка должна провести расследование еще по полигонам, когда там прилеты были. Мы же до сих пор не знаем, что там произошло.

К Федорову и к его команде есть большое доверие. Но как к институту Минобороны, к сожалению, доверия нет. И быстро это доверие не восстановишь.

Поэтому надо привлекать, я считаю, других людей, которые имеют большой уровень социального доверия, чтобы они этот аудит проводили. Ну, понятно, это должны быть люди, которые подпишут документы о неразглашении, чтобы потом не было ни у кого никаких проблем и замечаний.

Сырский объявил, что командиры обязаны обеспечить ротацию военных на позициях каждые 2 месяца с обязательной заменой не позднее чем за месяц. Но учитывая вопиющие случаи вроде 14-й бригады, где ребят месяцами не могли заменить, реально ли выполнить этот приказ в нынешних условиях?

Честно говоря, не представляю, как. Я знаю, что в 3-м армейском корпусе очень большая нагрузка на логистику падает на НРК. Но в 3-м армейском корпусе очень большая и хорошо отлаженная система поддержки подразделений.

Это волонтерские, местные бюджеты и бизнес. И корпус очень хорошо обеспечен, и каждый парень, который находится непосредственно в близости к врагу на переднем крае, он понимает, что ему дроном сбросят что-то поесть и эвакуируют.

Но в других подразделениях с этим гораздо хуже. Поэтому я не представляю, как это будет организовано и сделано. Здесь же вопрос в том, чтобы выйти из позиции. А чтобы выйти, надо дойти. А чтобы дойти, надо какое-то прикрытие и возможность на эвакуацию, даже тем самым НРК подъехать. Поэтому, честно говоря, мне тяжело это представить.

Я не знаю, где будут брать людей на замену. Потому что в армии очень большая нехватка именно пехоты. Она всегда была и будет.

Пехоту можно найти, но надо, как я уже говорил, менять законодательство в отношении отдельных специальностей, людей и привлечения новых ресурсов. В первую очередь это должны быть добровольцы из заграницы. Пока мы не приложим силы, чтобы привлекать их, то я не знаю, откуда мы будем брать больше ресурсов.

Если в Украине мы видим, что тот максимум, что сейчас набирают, это максимум. Я не верю, что люди сразу пойдут стоять возле военкоматов. Я не знаю, как это будет реализовано.

Действительно ли 30 тысяч за тыловую должность и 250 – 400 за боевую – достаточная мотивация, чтобы идти служить?

Конечно, кого-то это смотивирует. Хотя многие люди мечтают о демобилизации, уволиться быстрее. Многие это говорят и вопрос не в деньгах. Большая часть, которые очень долго служат, устали. Поэтому надо другие какие-то плюшки, дополнительные мотивации, чтобы остаться.

Но мы говорим о пехоте именно. Именно о тех ребятах, которые нон-стоп держат позиции, живут в блиндажах.

И как их надо менять? Их надо менять такой же пехотой. А эту пехоту где мы возьмем? У нас набор в армию сейчас максимальный. Рекрут-центры работают, ТЦК, подразделения уже научились нормальный рекрутинг проводить. И цифры, которые нам показывают за мобилизацию где-то плюс-минус 20 тысяч, но большая часть уходит в СОЧ. Кто-то возвращается. Это не прикрывает тот объем пехоты, который нужен ежемесячно, чтобы проводить ротации.

Поэтому, надо "оцивилизовать" большую часть должностей в армии. Тех людей, которые уже военные, перевести на военные должности, там, где нужны только военные, сделать дополнительные какие-то плюшки для девушек, чтобы они шли в армию. И сделать адекватный закон и нормально выделить финансирование на рекрутинг иностранцев. С открытием учебных баз в Европе. Может создать аналог Французского легиона. Да, я это вижу.

Но это минимум пол года работы. Результат мы сможем увидеть, если сейчас начнут, в следующем году. Я же объективно понимаю, сколько это десятки тысяч людей ты должен менять каждые 2 – 3 месяца.

Может у кого-то там есть другие планы. Я знаю, что некоторые подразделения, например, которые обеспечены, корпуса, у них с людьми более-менее хорошо, они придерживаются правил ротации. Но там, где с людьми плохо, как они это будут выполнять?