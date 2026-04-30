Приказ о ротации: что известно?

Александр Сырский сообщил, что на фоне доминирования дронов существенно изменилась логика ведения боевых действий и понятие переднего края, тыла и глубины боевых порядков. Кроме того, усложнилась логистика на поле боя и от передовой к тылу.

Поэтому Главнокомандующий ВСУ подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой. Это необходимо для сохранения жизни и здоровья военных на переднем крае и в глубине обороны.

Как пояснил Сырский, теперь военных будут заменять позициями после не более двух месяцев их пребывания там. Ротацию должны проводить командиры в срок не позднее одного месяца.

Ротации наших воинов должны планироваться заранее, с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств,

– добавил Сырский.

Новый приказ также определяет требование в обязательном медосмотре и отдыхе для военных после выполнения боевых задач. К тому же, должно быть своевременное обеспечение или пополнение боеприпасов и продовольствия на позициях.

Александр Сырский подчеркнул, что исполнение приказа будут жестко контролировать. За нарушение грозит ответственность перед законом и уставами ВСУ.

Приказ обязателен для выполнения всех подразделений, выполняющих боевые задания на переднем крае,

– резюмировал Главнокомандующий.