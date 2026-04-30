Об этом 30 апреля сообщил Главнокомандующий ВСУ.
Смотрите также Сырский приказал всем командирам проверить обеспечение воинов на передовой до 20 мая
Приказ о ротации: что известно?
Александр Сырский сообщил, что на фоне доминирования дронов существенно изменилась логика ведения боевых действий и понятие переднего края, тыла и глубины боевых порядков. Кроме того, усложнилась логистика на поле боя и от передовой к тылу.
Поэтому Главнокомандующий ВСУ подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой. Это необходимо для сохранения жизни и здоровья военных на переднем крае и в глубине обороны.
Как пояснил Сырский, теперь военных будут заменять позициями после не более двух месяцев их пребывания там. Ротацию должны проводить командиры в срок не позднее одного месяца.
Ротации наших воинов должны планироваться заранее, с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств,
– добавил Сырский.
Новый приказ также определяет требование в обязательном медосмотре и отдыхе для военных после выполнения боевых задач. К тому же, должно быть своевременное обеспечение или пополнение боеприпасов и продовольствия на позициях.
Александр Сырский подчеркнул, что исполнение приказа будут жестко контролировать. За нарушение грозит ответственность перед законом и уставами ВСУ.
Приказ обязателен для выполнения всех подразделений, выполняющих боевые задания на переднем крае,
– резюмировал Главнокомандующий.