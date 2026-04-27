В Украине демобилизация может стать возможной при условии масштабной мобилизации населения, которое сейчас избегает службы. Об этом военный омбудсмен Ольга Решетилова (Кобылинская) рассказала в интервью "Украинской правде".

Что известно о четких сроках службы, которые планируют установить для мобилизованных?

По словам Решетиловой, новобранцам необходимо сразу определять четкие сроки службы – ориентировочно 2 – 3 года. Она отметила, что такая определенность может повысить готовность граждан участвовать в армии.

Она также отметила, что в Украине существует кризис мобилизации и проблемы с коммуникацией между государством и обществом по оборонным потребностям. По ее словам, ответственность за защиту страны должна быть общей для государства и граждан. По подсчетам Министерства обороны, около 1,6 миллиона человек потенциально могут быть привлечены в армию, что позволило бы обеспечить ротацию личного состава.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко поддержал Решетилову за установление четких сроков службы. Он отметил, что понимание картины службы для военных и мобилизованных поможет выстроить доверие.

Это основа, на которой строится доверие и, как по мне, это касается всех - и ныне военных, и потенциально мобилизованных. Надеюсь, что будут сдвиги,

– написал он.

Важно! Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Геннадий Шаповалов отметил, что в Украине прорабатывается механизм введения четких сроков службы для военных. По его словам, установить конечные сроки службы можно только после наличия достаточного количества людей для замены мобилизованных.

Кто будет иметь отсрочку после увольнения со службы?