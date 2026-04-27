В Украине демобилизация может стать возможной при условии масштабной мобилизации населения, которое сейчас избегает службы. Об этом военный омбудсмен Ольга Решетилова (Кобылинская) рассказала в интервью "Украинской правде".
Что известно о четких сроках службы, которые планируют установить для мобилизованных?
По словам Решетиловой, новобранцам необходимо сразу определять четкие сроки службы – ориентировочно 2 – 3 года. Она отметила, что такая определенность может повысить готовность граждан участвовать в армии.
Она также отметила, что в Украине существует кризис мобилизации и проблемы с коммуникацией между государством и обществом по оборонным потребностям. По ее словам, ответственность за защиту страны должна быть общей для государства и граждан. По подсчетам Министерства обороны, около 1,6 миллиона человек потенциально могут быть привлечены в армию, что позволило бы обеспечить ротацию личного состава.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко поддержал Решетилову за установление четких сроков службы. Он отметил, что понимание картины службы для военных и мобилизованных поможет выстроить доверие.
Это основа, на которой строится доверие и, как по мне, это касается всех - и ныне военных, и потенциально мобилизованных. Надеюсь, что будут сдвиги,
– написал он.
Важно! Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Геннадий Шаповалов отметил, что в Украине прорабатывается механизм введения четких сроков службы для военных. По его словам, установить конечные сроки службы можно только после наличия достаточного количества людей для замены мобилизованных.