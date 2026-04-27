В Украине продолжают нарабатывать механизмы для справедливой мобилизации. Об этом военный омбудсмен Ольга Решетилова (Кобылинская) рассказала в интервью Украинской правде.

Смотрите также "Меньше, чем в супермаркете": военный омбудсмен раскритиковала зарплаты военных

Какой военный потенциал Украины?

В Украине фиксируют кризис в вопросе мобилизации, хотя ежемесячно в войска продолжают прибывать новые военнослужащие. Основную функцию по пополнению армии выполняют территориальные центры комплектования и полиция.

По словам военного омбудсмена, одной из ключевых проблем остается недостаточная коммуникация между государством и обществом относительно потребностей обороны. В то же время она отметила, что часть граждан уклоняется от службы или самоустраняется от участия в защите страны, которая находится в состоянии войны более 10 лет.

В Министерстве обороны оценивают, что потенциально около 1,6 миллиона украинцев могут быть привлечены в ряды Вооруженных сил. Это, по словам Решетиловой, позволило бы обеспечить ротацию личного состава и возможную демобилизацию части военных, которые уже служат длительное время.

Также она подчеркнула необходимость привлечения медиа и общественного сектора к формированию эффективной коммуникации по мобилизационным процессам. Решетилова добавила, что вместе с обязанностями должны быть определены и права тех, кто будет приобщаться к армии.

Важно! Герой Украины, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала рассказал, что часть страны не может осмыслить проблемы с демобилизацией на фронте. Федоренко отметил, что нормальный график для военных, включая ротации и отпуска, возможен только при наличии достаточного количества людей для замены.

Что делать военным, которые испытывают нарушения прав во время военной службы?

В 2025 году президент Владимир Зеленский назначил первого военного омбудсмена Украины, которым стала Ольга Решетилова. Офис военного омбудсмена принимает жалобы от военнослужащих, резервистов, членов добровольческих формирований, и их законных представителей относительно службы.

Военнослужащие, чьи права нарушаются, могут обратиться в Офис военного омбудсмена различными способами:

заполнить онлайн-форму на сайте;

отправить обращение на электронную почту skarha@milomb.gov.ua

По словам Решетиловой рабочая группа уже работает над вопросом усиления мобилизации и установления четких сроков службы, чтобы уменьшить неопределенность для бойцов. Однако, если есть жалобы на условия службы – их нужно обязательно направлять в профильные органы.