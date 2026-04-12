Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью для "РБК-Украина".
Возможно ли ввести четкие сроки службы?
Ольга Решетилова рассказала, что в Офисе Военного омбудсмена уже создали рабочую группу, которая занимается наработкой механизмов для введения четких сроков службы.
По ее словам, военнослужащие должны иметь право на определенность, ведь длительная жизнь в таких условиях приводит к выгоранию, деморализации и даже депрессии.
Наши военнослужащие, кто с 2014-го года, кто с 2022-го и позже, живут в постоянной ситуации неопределенности. Так не должно быть,
– подчеркнула Решетилова.
Омбудсмен отметила, что многие военнообязанные избегают службы именно из-за страха неопределенности. По ее мнению, если человек будет знать, что будет служить два или три года, ему будет легче планировать жизнь, а система сможет работать через ротации.
Решетилова добавила, что рабочая группа уже работает над такой формулой, однако предупредила: популярных решений в этом вопросе не будет.
Четких сроков службы не стоит ждать без усиления мобилизации,
– подытожила она.
Некоторые военные будут иметь отсрочку после службы
Военные от 18 до 25 лет, которые отслужили годовой контракт в Силах обороны и уволились после его завершения, имеют гарантированную отсрочку от призыва. Правительство утвердило четкий механизм ее оформления, и он уже действует на практике.
По словам Минобороны, отсрочка продлится 12 месяцев после увольнения – в этот период призыв возможен только с согласия военного.
Министр обороны Михаил Федоров добавил, что это решение формирует основу современной профессиональной армии, где служба является сознательным и взвешенным выбором.