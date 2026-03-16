Об этом сказал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Геннадий Шаповалов в интервью ТСН.

Введут ли четкие сроки службы?

Геннадий Шаповалов объяснил, что этот механизм сейчас прорабатывается и он обязательно будет "учитывать справедливость".

Конечно, мы не сможем всех уволить одновременно. Но механизм – как это делать, какие категории – это прорабатывается,

– добавил командующий Сухопутных войск.

По его словам, установить конечные сроки службы для мобилизованных можно только после того, как появится достаточно людей для их замены.

Напомним, недавно вопрос сроков службы также прокомментировала народный депутат Инна Совсун в эфире 24 Канала. Она отметила, что эту тему начали активно обсуждать еще во время изменений в законодательство о мобилизации: тогда предлагали впервые прописать возможность увольнения со службы после определенного периода пребывания на фронте.

Речь шла о варианте, при котором военные могли бы вернуться к гражданской жизни после нескольких лет службы. Однако с тех пор ситуация существенно изменилась, а окончательного решения до сих пор не приняли.

Когда возможно досрочное увольнение со службы?