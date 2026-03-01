При каких условиях военный может уволиться при необходимости ухода?
Ряд оснований и требований по увольнению из-за инвалидности жены или мужа устанавливает Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Такое право служащий получает, если имеет жену или мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы. В то же время закон не определяет ️дополнительные требования о наличии других членов семьи, которые могут содержать и ухаживать за нетрудоспособным членом семьи.
Основанием и доказательством для освобождения считается решение МСЭК или ныне действующей ЭКОПФО и даже ВКК. В документе определена необходимость осуществлять уход за женой (мужем), которые получили инвалидность вследствие:
- онкологического заболевания;
- отсутствия конечностей (конечности), кистей (кисти), стоп (стопы) или одного из парных органов;
- психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.
Любые дополнительные медицинские документы для увольнения со службы по необходимости ухода не нужны.
Если основание увольнения оформлена правильно и корректно собран пакет документов, то командование не может определять другие нормы для увольнения, чем те, что указаны в Законе.
Адвокат Дарья Тарасенко отмечала, что раньше четко прописанных норм не было, а потому каждая воинская часть по-своему толковала. Командиры могли не признавать доказательством заключение ВКК и просили дополнительные документы, чтобы подтвердить потребность в уходе.
Теперь для оформления увольнения по таким основаниям необходимы:
- копия свидетельства о браке;
- документ, подтверждающий инвалидность;
- заключение врачей о потребности в уходе.
В некоторых случаях – при наличии у жены или мужа инвалидности III группы – часть может просить документ, подтверждающий соответствующее заболевание или причину инвалидности.
Какие еще социальные гарантии предусмотрены в 2026 году?
В Украине предусмотрены дополнительные выплаты и льготы для военнослужащих, которые принимают участие в защите страны. Они имеют право на материальную помощь, если получили инвалидность из-за войны. Размер таких выплат зависит от категории, звания, участия в боевых действиях и потребностей семьи.
В правительстве Украины утвердили возможность для определенных категорий граждан получать дополнительные годы стажа за отдельные периоды жизни или работы, даже если формально в это время человек не работал. Речь идет о гражданах, которые, например, ухаживали за детьми, реабилитировались после болезни, участвовали в волонтерской деятельности во время войны и тому подобное.