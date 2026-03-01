При каких условиях военный может уволиться при необходимости ухода?

Ряд оснований и требований по увольнению из-за инвалидности жены или мужа устанавливает Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Такое право служащий получает, если имеет жену или мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы. В то же время закон не определяет ️дополнительные требования о наличии других членов семьи, которые могут содержать и ухаживать за нетрудоспособным членом семьи.

Смотрите также Будут иметь четкие задачи: в Украине могут реформировать ТЦК и мобилизацию

Основанием и доказательством для освобождения считается решение МСЭК или ныне действующей ЭКОПФО и даже ВКК. В документе определена необходимость осуществлять уход за женой (мужем), которые получили инвалидность вследствие:

онкологического заболевания;

отсутствия конечностей (конечности), кистей (кисти), стоп (стопы) или одного из парных органов;

психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Любые дополнительные медицинские документы для увольнения со службы по необходимости ухода не нужны.

Если основание увольнения оформлена правильно и корректно собран пакет документов, то командование не может определять другие нормы для увольнения, чем те, что указаны в Законе.

Адвокат Дарья Тарасенко отмечала, что раньше четко прописанных норм не было, а потому каждая воинская часть по-своему толковала. Командиры могли не признавать доказательством заключение ВКК и просили дополнительные документы, чтобы подтвердить потребность в уходе.

Теперь для оформления увольнения по таким основаниям необходимы:

копия свидетельства о браке; документ, подтверждающий инвалидность; заключение врачей о потребности в уходе.

В некоторых случаях – при наличии у жены или мужа инвалидности III группы – часть может просить документ, подтверждающий соответствующее заболевание или причину инвалидности.

Какие еще социальные гарантии предусмотрены в 2026 году?