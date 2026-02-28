Что Минобороны планирует изменить в работе ТЦК?
Реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки только планируется. Министерство обороны разделит задачи работников на несколько составляющих. Об этом первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказал в интервью Укринформу.
Так ТЦК и СП после реформы будут четко знать свои задачи. Они сосредоточатся на социальных вопросах, учета военнообязанных и подготовке людей к службе.
Что касается реформирования, то мы планируем разделить функции и задачи, которые возлагаются на территориальные центры комплектования и социальной поддержки, на их составляющие,
– отметил Гаврилюк.
Чиновник добавил, что социальная работа ТЦК и СП должна быть отделена. Кроме того, никуда не исчезнет необходимость вести учет резервистов и всех военнообязанных. Специалисты будут призывать людей на курсы переподготовки и направлять в подразделения. Подготовкой населения к прохождению службы в Силах обороны также будут заниматься в ТЦК.
Изменится ли мобилизация после реформы?
Министр обороны Михаил Федоров рассказывает, что постепенно изменения претерпит и процесс мобилизации. Так уже сейчас автоматизировали продление отсрочек от мобилизации через приложение Резерв+. Уже для обновления 90% отсрочек людям не надо идти в ТЦК и неделями собирать бумаги.
Однако это лишь часть широких изменений в сфере мобилизации, которые должны быть комплексными. Реформа должна решить накопленные годами проблемы, но и не разрушить обороноспособность страны.
Что еще может измениться в работе ТЦК и мобилизации?
Пеформа ТЦК путем автоматизации процессов и прозрачного обмена данными, по мнению капитана ВСУ Даниила Яковлевв, позволит минимизировать коррупционные риски при выдаче повесток и при направлении на медкомиссию.
Председатель Комитета по вопросам нацбезопасности Вадим Венисловский заявил, что правила мобилизации и призыва могут корректироваться в зависимости от потребностей армии и ситуации на фронте. Серьезных изменений в законодательстве пока не принимали, однако они могут появиться ближе к новым этапам мобилизации.
Военные считают, что во время новой волны мобилизации в Украине военнообязанных могут направлять непосредственно в боевые подразделения вместо резерва. Это возможно, если гражданский имеет соответствующую специальность и пригоден по состоянию здоровья.