Что Минобороны планирует изменить в работе ТЦК?

Реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки только планируется. Министерство обороны разделит задачи работников на несколько составляющих. Об этом первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказал в интервью Укринформу.

Смотрите также Вениславский раскрыл, сколько людей ТЦК мобилизует ежемесячно

Так ТЦК и СП после реформы будут четко знать свои задачи. Они сосредоточатся на социальных вопросах, учета военнообязанных и подготовке людей к службе.

Что касается реформирования, то мы планируем разделить функции и задачи, которые возлагаются на территориальные центры комплектования и социальной поддержки, на их составляющие,

– отметил Гаврилюк.

Чиновник добавил, что социальная работа ТЦК и СП должна быть отделена. Кроме того, никуда не исчезнет необходимость вести учет резервистов и всех военнообязанных. Специалисты будут призывать людей на курсы переподготовки и направлять в подразделения. Подготовкой населения к прохождению службы в Силах обороны также будут заниматься в ТЦК.

Изменится ли мобилизация после реформы?

Министр обороны Михаил Федоров рассказывает, что постепенно изменения претерпит и процесс мобилизации. Так уже сейчас автоматизировали продление отсрочек от мобилизации через приложение Резерв+. Уже для обновления 90% отсрочек людям не надо идти в ТЦК и неделями собирать бумаги.

Однако это лишь часть широких изменений в сфере мобилизации, которые должны быть комплексными. Реформа должна решить накопленные годами проблемы, но и не разрушить обороноспособность страны.

Что еще может измениться в работе ТЦК и мобилизации?