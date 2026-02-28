Що Міноборони планує змінити в роботі ТЦК?

Реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки лише планується. Міністерство оборони розділить завдання працівників на кілька складників. Про це перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповів в інтерв'ю Укрінформу.

Так ТЦК і СП після реформи чітко знатимуть свої завдання. Вони зосередяться на соціальних питаннях, обліку військовозобов'язаних та підготовці людей до служби.

Що стосується реформування, то ми плануємо розділити функції та завдання, які покладаються на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, на їхні складники,

– зазначив Гаврилюк.

Посадовець додав, що соціальна робота ТЦК і СП має бути відокремлена. Крім того, нікуди не зникатиме потреба вести облік резервістів і всіх військовозобов'язаних. Фахівці призиватимуть людей на курси перепідготовки та направлятимуть до підрозділів. Підготовкою населення до проходження служби в Силах оборони також опікуватимуться в ТЦК.

Чи зміниться мобілізація після реформи?

Міністр оборони Михайло Федоров розповідає, що поступово змін зазнає й процес мобілізації. Так вже зараз автоматизували продовження відстрочок від мобілізації через застосунок Резерв+. Уже для поновлення 90% відстрочок людям не треба йти в ТЦК і тижнями збирати папери.

Проте це лише частина широких змін у сфері мобілізації, які мають бути комплексними. Реформа повинна вирішити накопичені роками проблеми, але й не зруйнувати обороноздатність країни.

Що ще може змінитися в роботі ТЦК та мобілізації?