Про ухвалену постанову повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв в ефірі телемарафону.

Що зміниться у правилах бронювання?

За словами міністра економіки, очікується, що новий зарплатний поріг для бронювання підвищать до 26 тисяч гривень. Але для прифронтових територій вимога залишиться без змін – 21 600.

Працівників, які вже мають відстрочку та працюють за сумісництвом, зараховуватимуть до квоти лише один раз – за основним місцем роботи. Раніше їх могли враховувати одразу на кількох підприємствах. Ця норма почне діяти приблизно в середині червня, а саме через 10 днів після набрання чинності постановою.

Центральним та регіональним органам влади дали місяць, аби переглянути та повторно затвердити критерії бронювання.

Уже у червні міністерства оновлять підходи, а у липні – серпні компаніям доведеться перепогодити статус критичності за новими правилами з Міністерством оборони та Міністерством економіки.

За словами міністра, нововведення мають зробити систему бронювання прозорішою та більш захищеною від зловживань.

До слова, чекає Україну й нова реформа армії. У планах – збільшення зарплат військовим, введення чітких термінів служби за контрактами, перезавантаження територіальних центрів комплектування.

Водночас остаточні пропозиції ще не закладені ані в законопроєкти, ані в урядові постанови. Щодо них тривають дискусії.