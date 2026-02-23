Командир підрозділу назвав тих, хто проти ТЦК – ворогами України. Відповідну заяву поширив Київський обласний ТЦК та СП.

Що сказав "Боргезе" про мобілізацію в Україні?

Військовий із позивним "Боргезе"заявив, що у прифронтовій зоні його підрозділ нібито проводив заходи щодо виявлення осіб, яких він назвав "ухилянтами".

Окремо він висловився щодо громадян, які критикують мобілізацію або діяльність ТЦК, назвавши їх "ворогами України". Військовий зазначив, що можливість для критиків ТЦК публічно висловлюватися та виступати, на його думку, зумовлена впевненістю державного апарату, силових структур і армії у власних силах. Він додав, що це нібито дозволяє суспільству "гратися в демократію".

У дописі ТЦК також стверджується, що в разі "критичного моменту" питання мобілізації можуть виконувати бойові батальйони Збройні сили України.

Як проходить мобілізація у 2026 році?