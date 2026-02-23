Командир підрозділу назвав тих, хто проти ТЦК – ворогами України. Відповідну заяву поширив Київський обласний ТЦК та СП.
Дивіться також Європа може допомогти перевести армію з мобілізації на контракти, – Зеленський
Що сказав "Боргезе" про мобілізацію в Україні?
Військовий із позивним "Боргезе"заявив, що у прифронтовій зоні його підрозділ нібито проводив заходи щодо виявлення осіб, яких він назвав "ухилянтами".
Окремо він висловився щодо громадян, які критикують мобілізацію або діяльність ТЦК, назвавши їх "ворогами України". Військовий зазначив, що можливість для критиків ТЦК публічно висловлюватися та виступати, на його думку, зумовлена впевненістю державного апарату, силових структур і армії у власних силах. Він додав, що це нібито дозволяє суспільству "гратися в демократію".
У дописі ТЦК також стверджується, що в разі "критичного моменту" питання мобілізації можуть виконувати бойові батальйони Збройні сили України.
Як проходить мобілізація у 2026 році?
У Верховній Раді обговорюють законопроєкт про посилення відповідальності для ухилянтів та військових, які залишили частину без дозволу, з можливістю розгляду в березні. Пропозиції включають заборону виїзду за кордон, обмеження керування транспортом, арешт майна, штрафи, суспільно корисні роботи та можливість кримінальної відповідальності за злісне ухилення.
Міноборони розглядає реформу ТЦК і зміну підходів до мобілізації через втрату довіри через скандали і звинувачення в корупції. Капітан ЗСУ Данило Яковлев зазначив, що частина рішень може викликати неоднозначну реакцію, але здатна суттєво змінити ситуацію.
Добровольці віком від 60 років можуть укласти однорічний контракт у ЗСУ, але це виключно добровільна ініціатива. Військовий може отримати чергове звання у скорочені строки за умови служби в бойових частинах або виконання бойових чи спеціальних завдань.