Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ВВС.

Як Європа може допомогти створити контрактну армію в Україні?

Зеленський висловив вдячність партнерам за те, що Україна отримує ППО через програму PURL. Через неї Європа фінансує закупівлю зброї у США.

Водночас він додав, що внески у цю програму різняться. Деякі країни дають багато, коли інші зовсім трохи.

"А є ще й ті, хто блокує допомогу. Цим країнам достатньо було б і нічого не робити, а вони, навпаки, роблять погане. Тобто чи загалом достатньо фінансування? Ні", – пояснив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україні треба більше зброї, оскільки вона не має паритету з Росією.

Водночас Зеленський зазначив, що Європа може допомогти вирішити і питання людей.

А коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують,

– каже він.

