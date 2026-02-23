Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ВВС.

Чому Україна не може перейти в контрнаступ?

Президент наголосив, що повернення тимчасово окупованих територій – це питання часу, однак нинішні умови не дозволяють реалізувати це силовим шляхом без колосальних втрат. За його словами, Росія має суттєву перевагу в чисельності армії, і спроба швидкого наступу могла б обернутися мільйонами жертв.

Зеленський підкреслив, що будь-які рішення повинні враховувати ціну людського життя. Він зазначив: територія без людей не має цінності, якщо за її звільнення доведеться заплатити надмірною кількістю загиблих.

Окремо глава держави звернув увагу на брак необхідного озброєння. За його словами, можливість швидкого звільнення всіх окупованих регіонів залежить не лише від України, а й від підтримки міжнародних партнерів.

Це залежить не лише від нас, а й від наших партнерів. Станом на сьогодні цього немає,

– зазначив глава держави.

Водночас президент наголосив, що стратегічна мета залишається незмінною – відновлення територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року. Він підкреслив, що це є принциповим питанням справедливості для держави.

