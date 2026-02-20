Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю AFP.

Про які успіхи Сил оборони розповів Зеленський?

"Я не буду вдаватися в забагато подробиць", – сказав Президент про досягнення української армії. За його словами, станом на зараз звільнено 300 квадратних кілометрів. Водночас він не уточнив, за який саме період вдалося досягти такого результату.

За оцінками військових блогерів, частина успіхів могла бути пов’язана з масштабними перебоями у роботі терміналів Starlink на фронті. Після звернення Києва Ілон Маск обмежив доступ до системи для російських військових.

Зеленський підтвердив, що українська армія використала цю ситуацію, хоча перебої вплинули і на роботу українських підрозділів. Він визнав наявність труднощів, однак підкреслив: проблеми у росіян виявилися значно серйознішими.

Глава держави наголосив, що нині не можна казати, ніби Україна програє війну проти Росії: "Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми її точно не програємо, точно. Питання в тому, чи переможемо ми?".

Президент додав, що як у США, так і в Росії звучить одна й та сама теза: якщо Україна хоче завершити війну негайно, вона має вийти з Донбасу.

OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко розповів 24 Каналу, що українським військовим вдалось скористатися тим, що у росіян стався повний обвал зв'язку Starlink. Силам України вдалося зібрати сили та організувати наступ на Гуляйпільському напрямку.

Західні медіа пишуть про стратегічну ініціативу на боці України