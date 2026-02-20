Про це повідомили в Офісі Президента під час спілкування з журналістами.

Телеграм-канали повідомили, що Зеленський у приватному кабінеті із найближчими радниками нібито заявив, що "переговори провалилися". До того ж стверджували, що Україна буцімто має "розробити план війни ще на три роки".

В Офісі Президента прокоментували заяви, назвавши їх "тупим фейком". Там запевнили, що не було такої розмови з радниками, також не було негативу про переговори та "завдання про війну на 3 роки".

Насправді ж WSJ писав, що, за словами українських та російських делегатів, у переговорах досягнуто певного прогресу, хоча й не з ключових стратегічних питань.