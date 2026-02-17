Контракт для добровольців 60+ – це виключно добровільна ініціатива. Мобілізація чоловіків віком від 60 років не відбувається. Про це повідомило Міноборони.

Дивіться також "Обмежено придатні" обовʼязково повинні зробити це до травня: роз'яснення ТЦК та СП

Які нові зміни в службі?

Добровольці віком від 60 років для служби за контрактом повинні подати відповідні звернення до центрів комплектування за місцем проживання. Якщо кандидат стає офіцером, його прийняття на службу погоджується Генштабом ЗСУ.

Військовий може отримати чергове звання у скорочені строки, якщо:

служить у бойовій частині, що бере участь у воєнних діях;

служить у небойовій частині, але не менше трьох місяців виконував бойові або спеціальні завдання у бойових частинах;

під час воєнного стану виконував бойові завдання, був визнаний непридатним або придатним для служби у забезпечувальних підрозділах, та пізніше переведений або повернений до своєї частини;

Військовий за контрактом служитиме мінімум шість місяців на обраній посаді, а переведення можливе лише за його бажанням або вже після цього терміну.

Останні новини про мобілізацію в Україні