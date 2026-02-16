В українській армії нині служить близько 100 тисяч жінок, з яких приблизно 5500 перебувають безпосередньо на передовій. Про це повідомляє Рівненський обласний ТЦК та СП.

Що гарантує закон вагітним, які служать у ЗСУ?

Згідно із законодавством, вагітні військовослужбовиці мають право на звільнення зі служби, переведення на легші умови роботи, а також на декретну відпустку з 30-го тижня вагітності.

Під час дії воєнного стану вагітність є підставою для звільнення як для мобілізованих, так і для контрактниць, однак жінка може залишитися служити за власним бажанням і зберегти повне грошове забезпечення.

Для отримання офіційного статусу необхідно стати на медичний облік та надати командуванню відповідні документи. У разі потреби зміни умов служби військовослужбовиця може бути направлена на військово-лікарську комісію.

Закон також гарантує оплачувану відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 днів до і 56 після народження дитини, або 70 днів після у разі ускладнень чи багатоплідної вагітності. Виплати становлять 100% грошового забезпечення, а час відпустки зараховується до вислуги років.

Крім того, вагітних жінок не залучають до військових зборів і не можуть направляти у відрядження без їхньої згоди. Також заборонено переводити на нижчу посаду з причин, пов'язаних із вагітністю.

Що потрібно знати про службу жінок у ЗСУ?