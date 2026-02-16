В українській армії нині служить близько 100 тисяч жінок, з яких приблизно 5500 перебувають безпосередньо на передовій. Про це повідомляє Рівненський обласний ТЦК та СП.
Що гарантує закон вагітним, які служать у ЗСУ?
Згідно із законодавством, вагітні військовослужбовиці мають право на звільнення зі служби, переведення на легші умови роботи, а також на декретну відпустку з 30-го тижня вагітності.
Під час дії воєнного стану вагітність є підставою для звільнення як для мобілізованих, так і для контрактниць, однак жінка може залишитися служити за власним бажанням і зберегти повне грошове забезпечення.
Для отримання офіційного статусу необхідно стати на медичний облік та надати командуванню відповідні документи. У разі потреби зміни умов служби військовослужбовиця може бути направлена на військово-лікарську комісію.
Закон також гарантує оплачувану відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 днів до і 56 після народження дитини, або 70 днів після у разі ускладнень чи багатоплідної вагітності. Виплати становлять 100% грошового забезпечення, а час відпустки зараховується до вислуги років.
Крім того, вагітних жінок не залучають до військових зборів і не можуть направляти у відрядження без їхньої згоди. Також заборонено переводити на нижчу посаду з причин, пов'язаних із вагітністю.
Що потрібно знати про службу жінок у ЗСУ?
Жінки можуть добровільно служити в ЗСУ на посадах, що відповідають їхнім цивільним спеціальностям, або на бойових спеціальностях. Вакансії для жінок включають бухгалтера, медика, IT-спеціаліста, оператора БпЛА, а також інші ролі, з обов'язковою підготовкою перед зарахуванням на службу.
Юристка Марина Бекало пояснила, що звільнення зі служби для жінок можливе за віком, станом здоров'я, сімейними обставинами або іншими законодавчими підставами. Примусова мобілізація жінок наразі не передбачена, але може бути запроваджена у разі нагальної потреби.
Радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва вважає, що потрібно встановити строкову службу для жінок, а не лише залучати їх добровільно. Григор'єва підкреслила, що українське суспільство поки не готове до примусової мобілізації жінок, але строкова служба для жінок має сенс.