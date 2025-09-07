Про це розповідає 24 Канал із посиланням на коментар адвокатки Марини Бекало для ТСН.

Як жінкам вступити до ЗСУ?

Наразі проходження жінками військової служби в Україні є виключно добровільним. Якщо жінка вирішила служити у війську, їй необхідно стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності, отримати військово-облікову спеціальність відповідно до своєї цивільної професії та укласти контракт на проходження військової служби.

На проходження військової служби контракт можуть підписати як громадянки України, так і іноземці або особи без громадянства віком від 18 років. для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби встановлюється на час до оголошення рішення про демобілізацію.

До слова, відповідно до законодавства, контракт може укладатися на такі строки:

Види контрактів / Фото Міноборони

Що робити, щоб звільнитися з ЗСУ?

За словами адвокатки, жінки, які добровільно проходять військову службу за контрактом під час мобілізації мають право звільнитися зі служби за таких підстав:

За віком: у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

За станом здоров’я: непридатність до військової служби, інвалідність, вагітність.

За сімейними обставинами: наявність дитини до 18 років, декретна відпустка до досягнення дитиною трьох років, або шести років за медичними показаннями, наявність хворої дитини, батьків або чоловіка з інвалідністю І або ІІ групи.

Звільнення з полону.

Вона додала, що звільнення також можливе за інших обставин, які передбачені законодавством. Вони є загальними нарівні з чоловіками військовослужбовцями.

Чи можуть примусово мобілізувати жінку?

Юристка зауважила, що наразі ми говоримо лише про вільний вибір жінок в питаннях проходження військової служби. Проте це може змінитися з часом.

Враховуючи, що людський ресурс в армії втрачається кожного дня. І якщо потреба в мобілізації жінок буде дійсно обґрунтованою. За Конституцією, захист незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком всіх без виключення громадян України. Тому такі заходи не будуть суперечити нормам Конституції. Це якщо ми говоримо суто з юридичної точки зору,

– каже Марина Бекало.

Наразі у Верховній Раді не зареєстровані законопроєкти, які б вводили обов'язкову мобілізацію жінок.

Кого у вересні можуть мобілізувати першочергово?

