Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марины Бекало для ТСН.

Как женщинам вступить в ВСУ?

Сейчас прохождение женщинами военной службы в Украине является исключительно добровольным. Если женщина решила служить в армии, ей необходимо стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности, получить военно-учетную специальность в соответствии со своей гражданской профессии и заключить контракт на прохождение военной службы.

На прохождение военной службы контракт могут подписать как гражданки Украины, так и иностранцы или лица без гражданства в возрасте от 18 лет. для лиц, которые принимаются на военную службу по контракту, срок военной службы устанавливается на время до объявления решения о демобилизации.

К слову, соответствии с законодательством, контракт может заключаться на следующие сроки:

Виды контрактов / Фото Минобороны

Что делать, чтобы уволиться из ВСУ?

По словам адвоката, женщины, которые добровольно проходят военную службу по контракту по мобилизации имеют право уволиться со службы по следующим основаниям:

По возрасту: в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

По состоянию здоровья: непригодность к военной службе, инвалидность, беременность.

По семейным обстоятельствам: наличие ребенка до 18 лет, декретный отпуск до достижения ребенком трех лет, или шести лет по медицинским показаниям, наличие больного ребенка, родителей или мужа с инвалидностью I или II группы.

Освобождение из плена.

Она добавила, что освобождение также возможно при других обстоятельствах, предусмотренных законодательством. Они являются общими наравне с мужчинами военнослужащими.

Могут ли принудительно мобилизовать женщину?

Юрист отметила, что сейчас мы говорим только о свободном выборе женщин в вопросах прохождения военной службы. Однако это может измениться со временем.

Учитывая, что человеческий ресурс в армии теряется каждый день. И если потребность в мобилизации женщин будет действительно обоснованной. По Конституции, защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью всех без исключения граждан Украины. Поэтому такие меры не будут противоречить нормам Конституции. Это если мы говорим чисто с юридической точки зрения,

– говорит Марина Бекало.

Сейчас в Верховной Раде не зарегистрированы законопроекты, которые бы вводили обязательную мобилизацию женщин.

