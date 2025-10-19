Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр рекрутингу сил ТрО ЗСУ.

Дивіться також Батьки дітей з інвалідністю відтепер можуть оформити відстрочку в Резерв+

Які вакансії є для жінок в ЗСУ?

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Проте охочі жінки можуть добровільно долучитися до служби. Постановка на військовий облік є обов'язковою лише для фахівчинь із медичною та фармацевтичною освітою.

У війську доступні посади, які максимально відповідають цивільним спеціальностям, зазначають в Центрі рекрутингу.

Зокрема, відкриті вакансії:

бухгалтер,

діловод,

медик,

медична сестра або фельдшер,

кухар,

IT-спеціаліст,

психологиня,

юрист та інші.

Окрім цього, є можливості для служби на бойових посадах. Жінки обіймають ролі операторів БпЛА різних типів, аеророзвідників, операторів радіолокаційних станцій, бойових медиків, фахівців РЕБ та інших спеціальностей.

Також, додають військові, в ЗСУ є чимало прикладів, коли жінки стають досвідченими розвідницями та стрільцями. Перед зарахуванням на будь-яку посаду усі проходять базову та спеціалізовану підготовку відповідно до обраного фаху.

Як проходить мобілізація жінок?