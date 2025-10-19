Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр рекрутинга сил ТрО ВСУ.
Какие вакансии есть для женщин в ВСУ?
В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако желающие женщины могут добровольно присоединиться к службе. Постановка на воинский учет является обязательной только для специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием.
В армии доступны должности, которые максимально соответствуют гражданским специальностям, отмечают в Центре рекрутинга.
В частности, открытые вакансии:
- бухгалтер,
- делопроизводитель,
- медик,
- медицинская сестра или фельдшер,
- повар,
- IT-специалист,
- психолог,
- юрист и другие.
Кроме этого, есть возможности для службы на боевых должностях. Женщины занимают роли операторов БпЛА различных типов, аэроразведчиков, операторов радиолокационных станций, боевых медиков, специалистов РЭБ и других специальностей.
Также, добавляют военные, в ВСУ есть немало примеров, когда женщины становятся опытными разведчицами и стрелками. Перед зачислением на любую должность все проходят базовую и специализированную подготовку в соответствии с выбранной специальностью.
Как проходит мобилизация женщин?
В Украине женщины могут вступать в армию только по собственному желанию. Для этого необходимо пройти ВВК и заключить контракт. Принудительная мобилизация женщин пока не действует, но ее могут ввести в случае необходимости.
Увольнение со службы возможно из-за возраста, состояние здоровья, семейные обстоятельства или другие причины, предусмотренные законом.
По состоянию на март 2025 года в рядах ВСУ служат около 70 тысяч женщин, из них более 5,5 тысяч – непосредственно на передовой, по данным Минобороны Украины.