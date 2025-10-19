Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр рекрутинга сил ТрО ВСУ.

Какие вакансии есть для женщин в ВСУ?

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако желающие женщины могут добровольно присоединиться к службе. Постановка на воинский учет является обязательной только для специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием.

В армии доступны должности, которые максимально соответствуют гражданским специальностям, отмечают в Центре рекрутинга.

В частности, открытые вакансии:

бухгалтер,

делопроизводитель,

медик,

медицинская сестра или фельдшер,

повар,

IT-специалист,

психолог,

юрист и другие.

Кроме этого, есть возможности для службы на боевых должностях. Женщины занимают роли операторов БпЛА различных типов, аэроразведчиков, операторов радиолокационных станций, боевых медиков, специалистов РЭБ и других специальностей.

Также, добавляют военные, в ВСУ есть немало примеров, когда женщины становятся опытными разведчицами и стрелками. Перед зачислением на любую должность все проходят базовую и специализированную подготовку в соответствии с выбранной специальностью.

Как проходит мобилизация женщин?