Про це в суботу, 18 жовтня, повідомили в Міністерстві оборони. Читайте детальніше в матеріалі 24 Каналу.

Як отримати відстрочку батькам дітей з інвалідністю?

У застосунку Резерв+ запустили можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю – прозоро, швидко, без довідок і черг. Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах. Послугу можуть отримати:

рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).

Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку.

Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності,

– йдеться в повідомленні.

Аби подати запит, необхідно спершу оновити додаток до останньої версії та авторизуватися. Потім на головному екрані натиснути на три крапки, обрати "Подати запит на відстрочку" та потрібний її тип.

Якщо не вдалося оформити відстрочку?

До слова, система може відмовити в оформленні відстрочки. Найчастіше це стається через те, що в держреєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність.

Оновити дані можна онлайн в Електронному кабінеті особи з інвалідністю за посиланням. Якщо ж дитина ще не зареєстрована в системі, зробити це можна за посиланням.

Окрім того, оновити дані можна в установах, у яких – підкаже повідомлення з відмовою. Зокрема в найближчому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП), органі соціального захисту населення (ОСЗН) за місцем проживання чи Пенсійному Фонді України (ПФУ).

Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, повторіть запит пізніше.

Зверніть увагу! Записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа закінчився, а дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. У такому разі оновлювати дані не потрібно – подати запит можна після отримання нового документа.