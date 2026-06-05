Військові експерти та аналітики для 24 Каналу розібрали, чому у росіян починається істерика через негаразди, що збільшуються, як нова тактика ЗСУ впливає на ситуацію на фронті та що відбувається з логістикою окупаційних військ. Також пояснили, які наслідки ці зміни можуть мати для російської армії та фронту найближчим часом.

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Що відбувається на окупованих територіях?

Українські удари вперше від початку повномасштабного вторгнення системно вивели з ладу стратегічну логістичну трасу від Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Криму. Саме цей маршрут Росія вважала глибоким тилом і фактично недосяжним для ураження.

Російське командування було переконане, що віддалені логістичні маршрути, ланцюги постачання та командні центри перебувають поза загрозою, тому їх належним чином не прикривали системами ППО, розповів ірландський журналіст і документаліст Кейлін Робертсон.

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Йдеться про трасу, що проходить через окуповані Маріуполь і Мелітополь та з'єднує Росію з Кримом. Вона була головним маршрутом постачання для російської армії. Ще минулого літа нею користувалися цивільні росіяни, які їхали на відпочинок до Криму та публікували відповідні відео.

Нині ж дорога закрита – офіційно через ремонт, але фактично через системні удари ЗСУ.

Через неможливість підвезти воду, їжу, боєприпаси та підкріплення, ділянка фронту в окупованих Олешках опинилася у критичному становищі. Українські сили також системно знищують російські підрозділи безпілотників у цьому районі, що ще більше ускладнює ситуацію для ворога. Росіяни самі публікують відео з автомобілями, що палають, та знищеними колонами вздовж доріг.

За словами журналіста, аналогічна ситуація склалася й на окупованому південному березі Дніпра навпроти Нікополя. Саме там російські підрозділи роками обстрілювали цивільне населення, влаштовуючи так зване "людське сафарі".

Наразі ж ця ділянка стала настільки незахищеною, що окупанти не можуть забезпечити її необхідними ресурсами. Російські військові блогери, за словами Робертсона, відкрито панікують і припускають, що Україна може скористатися ситуацією для активніших дій, зокрема потенційної десантної операції через Дніпро.

Це важливий переломний момент, і російські військові блогери буквально божеволіють через це. Кілька днів тому я писав, що вони бояться, що українці можуть розпочати контрнаступ, сісти в човни та провести десантну операцію через Дніпро, бо ця ділянка тепер настільки незахищена, що туди неможливо нічого доставити,

– резюмував Робертсон.

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Два основні ефекти нової тактики ЗСУ

У тимчасово окупованому Криму зафіксовано дефіцит пального – на автозаправних станціях уже запроваджують ліміти.

Важливо! У тимчасово окупованому Криму через гострий дефіцит бензину окупаційна влада заборонила його вільний продаж за гроші та запровадила жорсткі обмеження на АЗС. Серед жителів півострова виник ажіотаж, а пальне почали масово скуповувати й перепродавати за значно завищеними цінами.

Складна ситуація спостерігається й на інших захоплених Росією територіях. У Маріуполі суттєво зросли ціни на бензин. Західні осінтери оцінюють, що нині простоює близько 50 – 55% нафтопереробних потужностей Росії, що й спричиняє труднощі з паливом.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло наголосив: подальша динаміка кризи залежатиме від інтенсивності ударів ЗСУ по російській нафтопереробній інфраструктурі.

Дефіцит пального посилює соціальну напругу на окупованих територіях. Жмайло нагадав, що під час попередніх, менш масштабних паливних криз російські військові в чергах на АЗС вступали в конфлікти з цивільними та силоміць відбирали бензин.

Що більша нестабільність на ТОТ, тим більше окупаційних сил Росія змушена залишати для контролю ситуації, а отже – менше ресурсів може спрямувати безпосередньо на фронт.

Додамо, за повідомлення бійців, хоч українські дрони результативно нищать бензовози в Криму, на самій лінії бойового зіткнення гострої нестачі пального у росіян поки не видно – противник діє невеликими піхотними групами та обмежено застосовує техніку, приберігаючи її для можливих проривів.

До того ж військові продовжують здійснювати як "діпстрайки", так і "мідлстрайки", підтримуючи постійний тиск на російську ППО. Україна послідовно намагається порушити логістику ворога.

Після попередніх операцій, Кримський міст повноцінно не використовується Росією – там діють обмеження через ризик нових ударів. Додаткові труднощі створює й те, що траса Таганрог – Джанкой перебуває під вогневим контролем українських сил.

Також окупаційна влада запровадила обмеження на пересування цивільних у районі Генічеська. Але повністю паралізувати логістику противника неможливо, адже росіяни мають альтернативні маршрути.

За словами Жмайла, ще з 2022 року РФ готувала паралельну залізничну логістику – прокладала нові колії та оновлювала наявну інфраструктуру. Це дозволяє ворогу вигравати час, поки українські сили переорієнтовують цілі для ураження.

Попри це, Сили оборони здатні максимально ускладнювати логістичні процеси окупантів, стримувати їхнє просування та не давати розгорнути масштабний наступ.

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На Олександрівському напрямку Сили оборони України поступово повертають території. Про це повідомив начальник відділу комунікацій 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач.

За його словами, нині просування відбувається малими кроками – із ретельною підготовкою та постійною координацією між підрозділами. Основну роботу виконують спеціально підготовлені штурмові групи, тоді як інші частини забезпечують розвідку, вогневу підтримку та закріплення на звільнених позиціях.

Просування далі буде. По всіх лініях оборони фронту воно продовжуватиметься, не тільки на Олександрівському напрямку,

– зазначив військовий.

Такий підхід дозволяє уникати масового застосування техніки й особового складу та мінімізувати втрати. Після роботи штурмовиків інші підрозділи заходять на позиції, облаштовують оборону й утримують рубежі.

Сєкач наголосив, що противник залишається небезпечним насамперед завдяки активному застосуванню безпілотників, зокрема FPV-дронів і "Ланцетів", а також ударам середньої дальності. Саме тому кожен крок планують з урахуванням цієї загрози.

Окремо військовий звернув увагу на стратегічну важливість напрямку. Російські війська намагаються просунутися до Покровського, адже там проходить ключова дорога у бік Запоріжжя. У разі наближення до цієї траси окупанти зможуть ускладнювати українську логістику ударами дронів.

Тому українські підрозділи докладають зусиль, щоб не допустити ворога до важливої інфраструктури в районах Гуляйполя, Покровського та на інших ділянках лінії фронту.

Сєкач додав, що позитивна динаміка зберігається і надалі, однак частину деталей поки не розголошують через режим інформаційної тиші. Про звільнення населених пунктів офіційно повідомляє Генеральний штаб.

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