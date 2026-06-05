Военные эксперты и аналитики для 24 Канала разобрали, почему у россиян начинается истерика из-за нарастающих проблем, как новая тактика ВСУ влияет на ситуацию на фронте и что происходит с логистикой оккупационных войск. Также объяснили, какие последствия эти изменения могут принести для российской армии и фронта в ближайшее время.

Интересно Не сухопутная операция: полковник запаса назвал самый эффективный способ деоккупировать Крым

Что происходит на оккупированных территориях?

Украинские удары впервые с начала полномасштабного вторжения системно вывели из строя стратегическую логистическую трассу от Ростова-на-Дону до временно оккупированного Крыма. Именно этот маршрут Россия считала глубоким тылом и фактически недосягаемым для поражения.

Российское командование было убеждено, что отдаленные логистические маршруты, цепи поставок и командные центры находятся вне угрозы, поэтому их должным образом не прикрывали системами ПВО, рассказал ирландский журналист и документалист Кейлин Робертсон.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Речь идет о трассе, проходящей через оккупированные Мариуполь и Мелитополь и соединяющей Россию с Крымом. Она была главным маршрутом снабжения для российской армии. Еще прошлым летом ею пользовались гражданские россияне, которые ехали на отдых в Крым и публиковали соответствующие видео.

Сейчас же дорога закрыта – официально из-за ремонта, но фактически из-за системных ударов ВСУ.

Из-за невозможности подвезти воду, еду, боеприпасы и подкрепление, участок фронта в оккупированных Олешках оказался в критическом положении. Украинские силы также системно уничтожают российские подразделения беспилотников в этом районе, что еще больше усложняет ситуацию для врага. Россияне сами публикуют видео с горящими автомобилями и уничтоженными колоннами вдоль дорог.

По словам журналиста, аналогичная ситуация сложилась и на оккупированном южном берегу Днепра напротив Никополя. Именно там российские подразделения годами обстреливали гражданское население, устраивая так называемое "человеческое сафари".

Сейчас же этот участок стал настолько не защищенным, что оккупанты не могут обеспечить его необходимыми ресурсами. Российские военные блогеры, по словам Робертсона, открыто паникуют и предполагают, что Украина может воспользоваться ситуацией для активных действий, в частности потенциальной десантной операции через Днепр.

Это важный переломный момент, и российские военные блогеры буквально сходят с ума из-за этого. Несколько дней назад я писал, что они боятся, что украинцы могут начать контрнаступление, сесть в лодки и провести десантную операцию через Днепр, потому что этот участок теперь настолько не защищен, что туда невозможно ничего доставить,

– резюмировал Робертсон.

Как россияне проваливаются на юге Украины: смотреть видео

Два основных эффекта новой тактики ВСУ

Во временно оккупированном Крыму зафиксирован дефицит топлива – на автозаправочных станциях уже вводят лимиты.

Важно! Во временно оккупированном Крыму из-за острого дефицита бензина оккупационные власти запретили его свободную продажу за деньги и ввели жесткие ограничения на АЗС. Среди жителей полуострова возник ажиотаж, а топливо начали массово скупать и перепродавать по значительно завышенным ценам.

Сложная ситуация наблюдается и на других захваченных Россией территориях. В Мариуполе существенно выросли цены на бензин. Западные осинтеры оценивают, что сейчас простаивает около 50 – 55% нефтеперерабатывающих мощностей России, что и вызывает трудности с топливом.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил: дальнейшая динамика кризиса будет зависеть от интенсивности ударов ВСУ по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Дефицит топлива усиливает социальное напряжение на оккупированных территориях. Жмайло напомнил, что во время предыдущих, менее масштабных топливных кризисов российские военные в очередях на АЗС вступали в конфликты с гражданскими и силой отбирали бензин.

Чем больше нестабильность на ВОТ, тем больше оккупационных сил Россия вынуждена оставлять для контроля ситуации, а значит – меньше ресурсов может направить непосредственно на фронт.

Добавим, по сообщениям бойцов, хоть украинские дроны результативно уничтожают бензовозы в Крыму, на самой линии боевого соприкосновения острой нехватки горючего у россиян пока не видно – противник действует небольшими пехотными группами и ограниченно применяет технику, приберегая ее для возможных прорывов.

К тому же военные продолжают осуществлять как "дипстрайки", так и "мидлстрайки", поддерживая постоянное давление на российскую ПВО. Украина последовательно пытается нарушить логистику врага.

После предыдущих операций, Крымский мост полноценно не используется Россией – там действуют ограничения из-за риска новых ударов. Дополнительные трудности создает и то, что трасса Таганрог – Джанкой находится под огневым контролем украинских сил.

Также оккупационные власти ввели ограничения на передвижение гражданских в районе Геническа. Но полностью парализовать логистику противника невозможно, ведь россияне имеют альтернативные маршруты.

По словам Жмайло, еще с 2022 года РФ готовила параллельную железнодорожную логистику – прокладывала новые пути и обновляла имеющуюся инфраструктуру. Это позволяет врагу выигрывать время, пока украинские силы переориентируют цели для поражения.

Несмотря на это, Силы обороны способны максимально усложнять логистические процессы оккупантов, сдерживать их продвижение и не давать развернуть масштабное наступление.

ВСУ наносят сокрушительные удары по России: смотреть видео

Военные анонсировали хорошие новости с юга

На Александровском направлении Силы обороны Украины постепенно возвращают территории. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач.

По его словам, сейчас продвижение происходит малыми шагами – с тщательной подготовкой и постоянной координацией между подразделениями. Основную работу выполняют специально подготовленные штурмовые группы, тогда как другие части обеспечивают разведку, огневую поддержку и закрепление на освобожденных позициях.

Продвижение дальше будет. По всем линиям обороны фронта оно будет продолжаться, не только на Александровском направлении,

– отметил военный.

Такой подход позволяет избегать массового применения техники и личного состава и минимизировать потери. После работы штурмовиков другие подразделения заходят на позиции, обустраивают оборону и удерживают рубежи.

Секач отметил, что противник остается опасным прежде всего благодаря активному применению беспилотников, в частности FPV-дронов и "Ланцетов", а также ударам средней дальности. Именно поэтому каждый шаг планируют с учетом этой угрозы.

Отдельно военный обратил внимание на стратегическую важность направления. Российские войска пытаются продвинуться к Покровскому, ведь там проходит ключевая дорога в сторону Запорожья. В случае приближения к этой трассе оккупанты смогут усложнять украинскую логистику ударами дронов.

Поэтому украинские подразделения прилагают усилия, чтобы не допустить врага к важной инфраструктуре в районах Гуляйполя, Покровского и на других участках линии фронта.

Секач добавил, что положительная динамика сохраняется и в дальнейшем, однако часть деталей пока не разглашают из-за режима информационной тишины. Об освобождении населенных пунктов официально сообщает Генеральный штаб.

Успех ВСУ на юге: смотреть видео