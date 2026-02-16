В украинской армии сейчас служит около 100 тысяч женщин, из которых примерно 5500 находятся непосредственно на передовой. Об этом сообщает Ровенский областной ТЦК и СП.
Что гарантирует закон беременным, которые служат в ВСУ?
Согласно законодательству, беременные военнослужащие имеют право на увольнение со службы, перевод на более легкие условия работы, а также на декретный отпуск с 30-й недели беременности.
Во время действия военного положения беременность является основанием для увольнения как для мобилизованных, так и для контрактниц, однако женщина может остаться служить по собственному желанию и сохранить полное денежное обеспечение.
Для получения официального статуса необходимо стать на медицинский учет и предоставить командованию соответствующие документы. В случае необходимости изменения условий службы военнослужащая может быть направлена на военно-врачебную комиссию.
Закон также гарантирует оплачиваемый отпуск по беременности и родам продолжительностью 70 дней до и 56 после рождения ребенка, или 70 дней после в случае осложнений или многоплодной беременности. Выплаты составляют 100% денежного обеспечения, а время отпуска засчитывается в выслугу лет.
Кроме того, беременных женщин не привлекают к военным сборам и не могут направлять в командировку без их согласия. Также запрещено переводить на низшую должность по причинам, связанных с беременностью.
Что нужно знать о службе женщин в ВСУ?
Женщины могут добровольно служить в ВСУ на должностях, соответствующих их гражданским специальностям, или на боевых специальностях. Вакансии для женщин включают бухгалтера, медика, IT-специалиста, оператора БпЛА, а также другие роли, с обязательной подготовкой перед зачислением на службу.
Юрист Марина Бекало объяснила, что увольнение со службы для женщин возможно по возрасту, состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или другим законодательным основаниям. Принудительная мобилизация женщин пока не предусмотрена, но может быть введена в случае крайней необходимости.
Советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева считает, что нужно установить срочную службу для женщин, а не только привлекать их добровольно. Григорьева подчеркнула, что украинское общество пока не готово к принудительной мобилизации женщин, но срочная служба для женщин имеет смысл.