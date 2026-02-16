В украинской армии сейчас служит около 100 тысяч женщин, из которых примерно 5500 находятся непосредственно на передовой. Об этом сообщает Ровенский областной ТЦК и СП.

Что гарантирует закон беременным, которые служат в ВСУ?

Согласно законодательству, беременные военнослужащие имеют право на увольнение со службы, перевод на более легкие условия работы, а также на декретный отпуск с 30-й недели беременности.

Во время действия военного положения беременность является основанием для увольнения как для мобилизованных, так и для контрактниц, однако женщина может остаться служить по собственному желанию и сохранить полное денежное обеспечение.

Для получения официального статуса необходимо стать на медицинский учет и предоставить командованию соответствующие документы. В случае необходимости изменения условий службы военнослужащая может быть направлена на военно-врачебную комиссию.

Закон также гарантирует оплачиваемый отпуск по беременности и родам продолжительностью 70 дней до и 56 после рождения ребенка, или 70 дней после в случае осложнений или многоплодной беременности. Выплаты составляют 100% денежного обеспечения, а время отпуска засчитывается в выслугу лет.

Кроме того, беременных женщин не привлекают к военным сборам и не могут направлять в командировку без их согласия. Также запрещено переводить на низшую должность по причинам, связанных с беременностью.

Что нужно знать о службе женщин в ВСУ?