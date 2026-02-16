Процедура предусматривает подачу документов и прохождение базовых учетных действий. Об этом сообщает Харьковский областной ТЦК и САП.
Как стать на учет в 17 лет?
В Украине юноши, достигшие 17-летнего возраста, должны стать на первичный воинский учет. Как объясняют в ТЦК, это обязательная процедура, позволяющая государству формировать актуальную базу призывников и планировать мобилизационный ресурс.
Стать на учет можно с 1 января до 31 июля в ТЦК и СП по месту жительства. Для этого нужно лично явиться в центр в определенный период, иметь при себе паспорт или ID-карту, идентификационный код, документ о регистрации места жительства и фотографии (если их требуют).
В некоторых случаях также могут попросить справку из учебного заведения.
Взятие на воинский учет можно сделать и через приложение Резерв+. Нужно пройти электронную идентификацию и уточнить свои персональные данные средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.
При постановке на учет юноши проходят уточнение персональных данных и первичный медицинский осмотр. После этого их вносят в военно-учетные документы и выдают удостоверение о приписке к призывному участку.
Освобождает ли отсрочка от воинского учета?
Наличие отсрочки от мобилизации не означает автоматического освобождения от воинского учета, отметили в Минобороны. Военнообязанный и в дальнейшем остается на учете.
Он также должен выполнять определенные законом обязанности, в частности: обновлять персональные данные, сообщать об изменении места жительства, семейного положения или работы, а также реагировать на официальные вызовы.
Если человек получает повестку, он обязан явиться в ТЦК в определенное время, даже если имеет действующую отсрочку.