Нужно ли идти в ТЦК за отсрочкой?

После изменений в постановление Кабмина №560 порядок оформления отсрочек стал более цифровым. Большинство оснований для отсрочки сейчас можно оформить дистанционно, в том числе и при первом обращении.

Интересно Можно ли бронировать работника, который в розыске – что об этом говорит закон

Кроме того, документы можно подать через Центры предоставления административных услуг. В таких случаях личный визит в ТЦК не всегда нужен, а отказ принимать заявление непосредственно в центре может соответствовать действующим правилам.

Обновленные правила также предусматривают автоматическое продление отсрочек для части граждан, если их статус подтверждается через государственные реестры. Это касается, в частности:

лиц с инвалидностью;

временно непригодных по заключению ВВК;

многодетных родителей, родителей детей с инвалидностью;

студентов, научно-педагогических работников;

родственников погибших или пропавших без вести военных

и других категорий, определенных правительством.

Однако при этом, если информацию невозможно подтвердить автоматически, документы нужно подавать отдельно.

Освобождает ли отсрочка от воинского учета?

Наличие отсрочки от мобилизации не означает автоматического освобождения от воинского учета, отметили в Минобороны. Военнообязанный и в дальнейшем остается на учете и должен выполнять определенные законом обязанности, в частности:

обновлять персональные данные;

сообщать об изменении места жительства; семейного положения или работы;

а также реагировать на официальные вызовы.

Если человек получает повестку, он обязан явиться в ТЦК в определенное время, даже если имеет действующую отсрочку.

Важно! Исключения возможны только для отдельных категорий граждан, например, если лицо официально исключено из воинского учета или если это прямо предусмотрено законодательством для конкретного основания.

Однако отсрочка означает лишь временное освобождение от призыва или мобилизации. Она не отменяет самого статуса военнообязанного и не освобождает от взаимодействия с органами воинского учета в случаях, определенных законом.

Что еще следует знать о мобилизации в Украине?