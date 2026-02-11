Чи треба йти до ТЦК за відстрочкою?

Після змін до постанови Кабміну №560 порядок оформлення відстрочок став більш цифровим. Більшість підстав для відстрочки зараз можна оформити дистанційно, зокрема і під час першого звернення.

Крім того, документи можна подати через Центри надання адміністративних послуг. У таких випадках особистий візит до ТЦК не завжди потрібен, а відмова приймати заяву безпосередньо в центрі може відповідати чинним правилам.

Оновлені правила також передбачають автоматичне продовження відстрочок для частини громадян, якщо їхній статус підтверджується через державні реєстри. Це стосується, зокрема:

осіб з інвалідністю;

тимчасово непридатних за висновком ВЛК;

багатодітних батьків, батьків дітей з інвалідністю;

студентів, науково-педагогічних працівників;

родичів загиблих або зниклих безвісти військових

та інших категорій, визначених урядом.

Однак при цьому, якщо інформацію неможливо підтвердити автоматично, документи потрібно подавати окремо.

Чи звільняє відстрочка від військового обліку?

Наявність відстрочки від мобілізації не означає автоматичного звільнення від військового обліку, зазначили у Міноборони. Військовозобов’язаний і надалі залишається на обліку та повинен виконувати визначені законом обов’язки, зокрема:

оновлювати персональні дані;

повідомляти про зміну місця проживання; сімейного стану чи роботи;

а також реагувати на офіційні виклики.

Якщо людина отримує повістку, вона зобов’язана з’явитися до ТЦК у визначений час, навіть якщо має чинну відстрочку.

Важливо! Винятки можливі лише для окремих категорій громадян, наприклад, якщо особу офіційно виключено з військового обліку або якщо це прямо передбачено законодавством для конкретної підстави.

Однак відстрочка означає лише тимчасове звільнення від призову або мобілізації. Вона не скасовує самого статусу військовозобов’язаного та не звільняє від взаємодії з органами військового обліку у випадках, визначених законом.

