Чи можна забронювати працівника, який у розшуку?

Підприємствам оборонної сфери дозволили тимчасово, максимум на 45 календарних днів, оформлювати бронювання для військовозобов’язаних працівників, навіть якщо вони перебувають у розшуку, пише "Судово-юридична газета".

Водночас така відстрочка не є постійною, аджепісля завершення визначеного строку бронювання можуть анулювати, а людину своєю чергою залучити до мобілізації. Однак бронювання не скасовує відповідальності за порушення правил військового обліку.

Зверніть увагу! Якщо людина не з’являлася за повісткою або допустила інші порушення, адміністративні чи кримінальні наслідки можуть залишатися чинними, а штрафи нараховуватися після оформлення відповідних матеріалів.

Якщо протягом 45 днів питання з розшуком не буде врегульовано, бронювання можуть скасувати. У такому разі особу можуть мобілізувати, якщо вона буде визнана придатною до проходження військової служби.

Відколи можна бронювати військовозобовʼязаних у розшуку?

Як пояснив юрист Євген Корнійчук, після змін у законодавстві підприємства військово-промислового сектору отримали можливість оформлювати тимчасове бронювання для окремих працівників.

Йдеться про норму закону № 4630-IX, який набрав чинності у грудні 2025 року. Документ дозволяє надати бронювання на строк до 45 днів навіть у випадках, коли особа перебуває у розшуку або її військово-облікові дані потребують уточнення.

При цьому така можливість діє лише для визначеного кола підприємств та має тимчасовий характер.

Що ще слід знати про бронювання в Україні?