Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" містить перелік підстав, за якими надається відстрочка.
Кому відмовлять у відстрочці від мобілізації?
За новим законом, в окремих випадках відстрочку можуть не надати, навіть якщо військовозобов'язаний вважає, що відповідає усім визначеним вимогам.
У 2026 році у надані відстрочки можуть відмовити якщо:
- студент отримує другу і більше вищу освіту, або ж навчається на заочній формі;
- багатодітний батько не утримує дітей дружини або має заборгованість по аліментах перед власними дітьми;
- одному з трьох дітей чоловіка виповнилось 18 років;
- військовозобов'язаний не зможе довести факт недієздатності рідного або ж за рідним можуть доглядати й інші родичі.
Аби отримати відстрочку від місця роботи, мовиться про бронювання, то заробітна плата має перевищувати 21617,50 гривень на місяць.
Втім, військовозобов'язаний має право оскаржити необґрунтовану відмову у відстрочці у суді.
Які категорії чоловіків гарантовано мають право на відстрочку?
Перелік підстав для отримання відстрочки міститься в статті 23 Закону України "Про мобілізацію". Ймовірно, у лютому він матиме саме такий вигляд.
У 2026 році мобілізації не підлягають військовозобов'язані, які є:
- батьками-одинаками, чи опікунами дітей з інвалідністю;
- багатодітні батьки, які не мають заборгованості по аліментах;
- працівниками підприємств критичної інфраструктури, які мають бронь;
- особами з інвалідністю чи важкими захворюваннями (якщо хвороба є в Додатку 1 наказу Міноборони "Про військово-лікарську експертизу");
- особами, які доглядають за повнолітньою дитиною або іншими родичами з інвалідністю або недієздатністю;
- студентами, здобувачами першої вищої освіти на денній чи дуальній формі;
- вченими чи викладачами зі ставкою не менше 0,75;
- особами, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти на фронті;
- військовослужбовцями, звільненими з російського полону.
Як можна оформити відстрочку?
Нині в Україні діє суттєво спрощена процедура оформлення відстрочок від мобілізації.
У 2026 році у більшості випадків документ можна оформити онлайн через застосунок Резерв+, або ж офлайн у ЦНАПах.
Довідки про відстрочку з мокрою печаткою замінили на електронний документ у додатку або його роздруковану копію.
Крім того, відстрочки від мобілізації, підстави для яких є у державних реєстрах, продовжуватимуться автоматично.