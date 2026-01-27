Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" містить перелік підстав, за якими надається відстрочка.

Кому відмовлять у відстрочці від мобілізації?

За новим законом, в окремих випадках відстрочку можуть не надати, навіть якщо військовозобов'язаний вважає, що відповідає усім визначеним вимогам.

У 2026 році у надані відстрочки можуть відмовити якщо:

  • студент отримує другу і більше вищу освіту, або ж навчається на заочній формі;
  • багатодітний батько не утримує дітей дружини або має заборгованість по аліментах перед власними дітьми;
  • одному з трьох дітей чоловіка виповнилось 18 років;
  • військовозобов'язаний не зможе довести факт недієздатності рідного або ж за рідним можуть доглядати й інші родичі.

Аби отримати відстрочку від місця роботи, мовиться про бронювання, то заробітна плата має перевищувати 21617,50 гривень на місяць.

Втім, військовозобов'язаний має право оскаржити необґрунтовану відмову у відстрочці у суді.

Які категорії чоловіків гарантовано мають право на відстрочку?

Перелік підстав для отримання відстрочки міститься в статті 23 Закону України "Про мобілізацію". Ймовірно, у лютому він матиме саме такий вигляд.

У 2026 році мобілізації не підлягають військовозобов'язані, які є:

  • батьками-одинаками, чи опікунами дітей з інвалідністю;
  • багатодітні батьки, які не мають заборгованості по аліментах;
  • працівниками підприємств критичної інфраструктури, які мають бронь;
  • особами з інвалідністю чи важкими захворюваннями (якщо хвороба є в Додатку 1 наказу Міноборони "Про військово-лікарську експертизу");
  • особами, які доглядають за повнолітньою дитиною або іншими родичами з інвалідністю або недієздатністю;
  • студентами, здобувачами першої вищої освіти на денній чи дуальній формі;
  • вченими чи викладачами зі ставкою не менше 0,75;
  • особами, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти на фронті;
  • військовослужбовцями, звільненими з російського полону.

Як можна оформити відстрочку?

  • Нині в Україні діє суттєво спрощена процедура оформлення відстрочок від мобілізації.

  • У 2026 році у більшості випадків документ можна оформити онлайн через застосунок Резерв+, або ж офлайн у ЦНАПах.

  • Довідки про відстрочку з мокрою печаткою замінили на електронний документ у додатку або його роздруковану копію.

  • Крім того, відстрочки від мобілізації, підстави для яких є у державних реєстрах, продовжуватимуться автоматично.