Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" містить перелік підстав, за якими надається відстрочка.

Кому відмовлять у відстрочці від мобілізації?

За новим законом, в окремих випадках відстрочку можуть не надати, навіть якщо військовозобов'язаний вважає, що відповідає усім визначеним вимогам.

У 2026 році у надані відстрочки можуть відмовити якщо:

студент отримує другу і більше вищу освіту, або ж навчається на заочній формі;

багатодітний батько не утримує дітей дружини або має заборгованість по аліментах перед власними дітьми;

одному з трьох дітей чоловіка виповнилось 18 років;

військовозобов'язаний не зможе довести факт недієздатності рідного або ж за рідним можуть доглядати й інші родичі.

Аби отримати відстрочку від місця роботи, мовиться про бронювання, то заробітна плата має перевищувати 21617,50 гривень на місяць.

Втім, військовозобов'язаний має право оскаржити необґрунтовану відмову у відстрочці у суді.

Які категорії чоловіків гарантовано мають право на відстрочку?

Перелік підстав для отримання відстрочки міститься в статті 23 Закону України "Про мобілізацію". Ймовірно, у лютому він матиме саме такий вигляд.

У 2026 році мобілізації не підлягають військовозобов'язані, які є:

батьками-одинаками, чи опікунами дітей з інвалідністю;

багатодітні батьки, які не мають заборгованості по аліментах;

працівниками підприємств критичної інфраструктури, які мають бронь;

особами з інвалідністю чи важкими захворюваннями (якщо хвороба є в Додатку 1 наказу Міноборони "Про військово-лікарську експертизу");

особами, які доглядають за повнолітньою дитиною або іншими родичами з інвалідністю або недієздатністю;

студентами, здобувачами першої вищої освіти на денній чи дуальній формі;

вченими чи викладачами зі ставкою не менше 0,75;

особами, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти на фронті;

військовослужбовцями, звільненими з російського полону.

Як можна оформити відстрочку?