Частину відстрочок продовжать автоматично – без жодних дій з боку громадян. Про це повідомив Рівненський обласний ТЦК та САП.

Дивіться також Цифровий геній на чолі Міноборони: який план у Федорова на війну і що він зробив у Мінцифрі за 6 років

Що змінилося в оформленні відстрочок?

Кабмін Міноборони оновив нормативно-правові акти щодо відстрочок від військової служби.

Відтепер більшість відстрочок, підстави для яких містяться у державних реєстрах, продовжуватимуться автоматично. Йдеться про понад 600 тисяч осіб, яким більше не потрібно звертатися до ТЦК чи стояти в чергах.

Крім того, найпоширеніші типи відстрочок – наразі їх 11 – можна оформити онлайн через застосунок Резерв+.

Довідки про відстрочку з мокрою печаткою замінюють на електронний документ у додатку або його роздруковану копію.

Для громадян, які не користуються смартфонами або мають паперові документи, залишається можливість звернутися до ЦНАПів.

Кому гарантована відстрочка у 2026 році?