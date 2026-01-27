Часть отсрочек продлят автоматически – без каких-либо действий со стороны граждан. Об этом сообщил Ровенский областной ТЦК и САП.

Что изменилось в оформлении отсрочек?

Кабмин Минобороны обновил нормативно-правовые акты по отсрочкам от военной службы.

Отныне большинство отсрочек, основания для которых содержатся в государственных реестрах, будут продолжаться автоматически. Речь идет о более 600 тысяч человек, которым больше не нужно обращаться в ТЦК или стоять в очередях.

Кроме того, распространенные типы отсрочек – пока их 11 – можно оформить онлайн через приложение Резерв+.

Справки об отсрочке с мокрой печатью заменяют на электронный документ в приложении или его распечатанную копию.

Для граждан, которые не пользуются смартфонами или имеют бумажные документы, остается возможность обратиться в ЦПАУ.

Кому гарантирована отсрочка в 2026 году?

  • В 2026 году отсрочку от мобилизации предоставляют отдельным категориям военнообязанных, определенных статьей 23 Закона Украины №3543.

  • Оформление отсрочки осуществляется преимущественно в электронном формате через приложение Резерв+, что подтверждает статус без личного обращения в ТЦК.

  • А вот женщины с медицинским или фармацевтическим образованием обязаны становиться на воинский учет для формирования государственного резерва медицинских специалистов.