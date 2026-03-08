Угроза беспилотников в течение суток несколько раз нависала над Сочи. Последний раз об опасности для города сообщили после 18:17.

Что известно об атаке дронов на Краснодарский край?

В 19:03 мэр Сочи Андрей Прошунин написал в соцсети, что в городе работает ПВО.

Отражается атака БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности,

– говорится в сообщении российского чиновника.

Отражение атаки дронов на Сочи: смотрите видео

Мощные взрывы над Сочи: смотрите видео

В сети пишут о попадании ракеты ПВО в дом, в результате чего начался пожар.

Пожар после падения обломков ракеты ПВО: смотрите видео

Российские телеграмм-каналы также пишут о падении обломков беспилотников в Анапе, в поселке Ахтырский, в Крымске.

Также после атаки дронов что-то очень сильно горит в Темрюке. Вероятно, в районе морского терминала. РосСМИ тем временем пишут о том, что за "Темрюком снова сильно горит камыш".

Пожар в Темрюке: смотрите видео

