Угроза беспилотников в течение суток несколько раз нависала над Сочи. Последний раз об опасности для города сообщили после 18:17.
Что известно об атаке дронов на Краснодарский край?
В 19:03 мэр Сочи Андрей Прошунин написал в соцсети, что в городе работает ПВО.
Отражается атака БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности,
– говорится в сообщении российского чиновника.
Отражение атаки дронов на Сочи: смотрите видео
Мощные взрывы над Сочи: смотрите видео
В сети пишут о попадании ракеты ПВО в дом, в результате чего начался пожар.
Пожар после падения обломков ракеты ПВО: смотрите видео
Российские телеграмм-каналы также пишут о падении обломков беспилотников в Анапе, в поселке Ахтырский, в Крымске.
Также после атаки дронов что-то очень сильно горит в Темрюке. Вероятно, в районе морского терминала. РосСМИ тем временем пишут о том, что за "Темрюком снова сильно горит камыш".
Пожар в Темрюке: смотрите видео
Что известно о последних ударах Украины по России?
- В Краснодарском крае России беспилотники ударили по подстанции "Кубанская", что повлекло за собой пожар. Дроны добрались и до подстанции "Островская", на которой проводили модернизацию.
- Десятки дронов атаковали оккупированную Абхазию, повредив линию электропередач в селе Очамчирского района, что оставило часть потребителей без света.
- Ночью 2 марта СБУ и Силы обороны Украины атаковали порт "Новороссийск" с использованием более 200 беспилотников, нанеся значительные разрушения. Атака вывела из строя нефтеналивной терминал, повредила военные корабли, привела к гибели трех и ранению четырнадцати российских моряков Черноморского флота.