Загроза безпілотників упродовж доби кілька разів нависала над Сочі. Востаннє про небезпеку для міста повідомили після 18:17.

Що відомо про атаку дронів на Краснодарський край?

О 19:03 мер Сочі Андрій Прошунін написав у соцмережі, що у місті працює ППО.

Відбувається відбиття атака БпЛА. Усі служби приведено у стан максимальної готовності. Їх координує міський оперативний штаб. Прошу сочинців та гостей міста зберігати спокій, дотримуватись необхідних заходів безпеки,

– йдеться у повідомленні російського чиновника.

Відбиття атаки дронів на Сочі: дивіться відео

Потужні вибухи над Сочі: дивіться відео

У мережі пишуть про потрапляння ракети ППО у будинок, внаслідок чого почалася пожежа.

Пожежа після падіння уламків ракети ППО: дивіться відео

Російські телеграм-канали також пишуть про падіння уламків безпілотників в Анапі, у селищі Охтирський, у Кримську.

Також після атаки дронів щось дуже сильно горить у Темрюку. Ймовірно, у районі морського терміналу. РосЗМІ тим часом пишуть про те, що за "Темрюком знову сильно горить камиш".

Пожежа у Темрюку: дивіться відео

Що відомо про останні удари України по Росії?