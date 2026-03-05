Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
Дивіться також "Саратов такого ще не бачив": яких серйозних уражень зазнала Росія через українські дрони
Що відомо про проліт дронів у Абхазії?
Десятки невідомих дронів атакували окуповану росіянами Абхазію. Мешканці масово поширюють відео у соцмережах, на яких видніються безпілотники літакового типу.
Місцеві ЗМІ бідкаються, що влада їх не попередила про атаку невідомих БпЛА.
Тобто увесь день літають ворожі БпЛА, а ми дізнаємось про це тільки зараз,
– пише медіа.
Згодом місцеве Міноборони прокоментувало інцидент й заявило, що нібито сили ППО та РЕБ "зупиняють порушення повітряного простору" невідомими апаратами й закликають зберігати спокій і не наближатись до виявлених на землі БпЛА чи їхніх уламків.
Частини збитого безпілотника виявили в одному з сіл Очамчирського району – там дрон пошкодив лінію електропередач, тож жителі населеного пункту Пакуаш залишилась без світла.
Згодом влада заявила, що на регіон летіло близько 30 БпЛА, деякі з них групами по 5 – 7 дронів.
Вчора (4 березня – 24 Канал) ми зіткнулися з безпрецедентно масовим застосуванням БпЛА. Сьогодні, коли падіння апаратів зафіксовано у багатьох населених пунктах, приховувати вже нема чого: йде спільна робота ППО Абхазії й Росії,
– зізнався генерал-лейтенант Адгур Гумба.
За його словами, нібито 99% дронів, які прямували на регіон було знищено силами ППО.
Дрони у небі над Абхазією: дивіться відео
Дрон упав в одному з сіл Очамчирського району: дивіться відео
Де нещодавно працювала російська ППО?
Українські дрони активно знищують російські системи ППО в Маріуполі, мовиться про зокрема С-300 та С-400.
В ніч на 4 березня російський Саратов та Енгельс атакували безпілотники – там розташована авіабаза. Впродовж приблизно 2 годин у різних районах міст пролунало понад 60 вибухів.
В ніч на 5 березня вибухи гриміли в Сочі, Анапі, Армавірі. Відомо, що в аеропорту Сочі запровадили обмеження на зліт та посадку через атаки. Це спричинило затримку десятків літаків.