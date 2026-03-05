Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Що відомо про проліт дронів у Абхазії?

Десятки невідомих дронів атакували окуповану росіянами Абхазію. Мешканці масово поширюють відео у соцмережах, на яких видніються безпілотники літакового типу.

Місцеві ЗМІ бідкаються, що влада їх не попередила про атаку невідомих БпЛА.

Тобто увесь день літають ворожі БпЛА, а ми дізнаємось про це тільки зараз,

– пише медіа.

Згодом місцеве Міноборони прокоментувало інцидент й заявило, що нібито сили ППО та РЕБ "зупиняють порушення повітряного простору" невідомими апаратами й закликають зберігати спокій і не наближатись до виявлених на землі БпЛА чи їхніх уламків.

Частини збитого безпілотника виявили в одному з сіл Очамчирського району – там дрон пошкодив лінію електропередач, тож жителі населеного пункту Пакуаш залишилась без світла.

Згодом влада заявила, що на регіон летіло близько 30 БпЛА, деякі з них групами по 5 – 7 дронів.

Вчора (4 березня – 24 Канал) ми зіткнулися з безпрецедентно масовим застосуванням БпЛА. Сьогодні, коли падіння апаратів зафіксовано у багатьох населених пунктах, приховувати вже нема чого: йде спільна робота ППО Абхазії й Росії,

– зізнався генерал-лейтенант Адгур Гумба.

За його словами, нібито 99% дронів, які прямували на регіон було знищено силами ППО.

