Повітряна тривога для Краснодарського краю залунала ще увечері 4 березня. Російські телеграм-канали пишуть про кілька хвиль атаки БпЛА на Сочі.

Що відомо про атаку дронів на Краснодарський край?

Усю ніч від вибухів здригалося Сочі. Найбільш неспокійно було у районі Адлера, Сіріуса та у Лазарівському районі міста. У небі бачили яскраві спалахи. Російська ППО відстрілювалася від дронів над Чорним морем.

Довідка: Адлер – це район міста Сочі на узбережжі Чорне моря. Тут розташований міжнародний аеропорт Сочі. Межує з Абхазією.

В аеропорту Сочі запровадили обмеження на зліт та посадку повітряних суден. Затримуються десятки літаків.

Гучно було і в Анапі, а також в Армавірі.

Нагадаємо, що цієї ночі не спалося і росіянам у Саратовській області. Кажуть, що регіон зазнав наймасованішої атаки безпілотників з початку війни. Вибухи лунали у Саратові та Енгельсі.

