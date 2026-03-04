Про це 24 Каналу повідомили джерела у СБУ.

Що відомо про атаку на порт "Новоросійськ"?

За даними джерел, під час атаки 2 березня було знищено російський морський тральщик "Валентин Пікуль", а малі протичовнові кораблі проєкту 1124М "Єйськ" і "Касимов" зазнали суттєвих пошкоджень.

До слова! Морський тральщик – це спеціальний військовий корабель, призначений для виявлення, пошуку та знешкодження морських мін. Також його використовують, аби забезпечити суднам безпечний прохід через мінні поля.



Протичовнові кораблі борються із підводними суднами, й, зазвичай, мають здатність реагувати на повітряні цілі, тобто виконують функцію ППО.

Унаслідок атаки загинуло троє російських військових, ще 14 отримали поранення.

Крім цього, бійці СБУ спільно із Силами оборони уразили радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2" та шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхарис".

У спецслужбі кажуть, пожежа у порту тривала всю ніч.

СБУ системно дістає ворога там, де він вважає себе в безпеці – у портах, на базах і в глибокому тилу. Для російських військових об'єктів не існує "захищених зон". Поки Росія веде війну проти України, їй ніде не буде спокійно – ні на морі, ні на суші, ні в тилу",

– наголосило джерело в СБУ.