Об этом 24 Каналу сообщили источники в СБУ.
Что известно об атаке на порт "Новороссийск"?
По данным источников, во время атаки 2 марта был уничтожен российский морской тральщик “Валентин Пикуль”, а малые противолодочные корабли проекта 1124М “Ейск” и “Касимов” получили существенные повреждения.
К слову! Морской тральщик – это специальный военный корабль, предназначен для обнаружения, поиска и обезвреживания морских мин. Также его используют, чтобы обеспечить судам безопасный проход через минные поля.
Противолодочные корабли борются с подводными судами, и, обычно, имеют способность реагировать на воздушные цели, то есть выполняют функцию ПВО.
В результате атаки погибли трое российских военных, еще 14 получили ранения.
Кроме этого, бойцы СБУ совместно с Силами обороны поразили радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".
В спецслужбе говорят, пожар в порту продолжался всю ночь.
СБУ системно достает врага там, где он считает себя в безопасности – в портах, на базах и в глубоком тылу. Для российских военных объектов не существует "защищенных зон". Пока Россия ведет войну против Украины, ей нигде не будет спокойно – ни на море, ни на суше, ни в тылу",
– подчеркнул источник в СБУ.
Какие еще российские цели ликвидировали Силы обороны?
Украинские беспилотники 4 марта ударили по химзаводу "Уралхим" в городе Кирово-Чепецк, что в Кировской области России. Местные паблики пишут, что над городом кружило не менее 8 дронов. Интересно, что расстояние до этой точки составляет более 1300 километров.
28 февраля Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Албашнефть" в Краснодарском крае России. Украинские силы уничтожили 4 резервуара РВС-5000, частично повредили 3 резервуара РВС-2000, трубопроводы и подземный резервуар.
А 2 марта беспилотники с украинской стороны летели в направлении крупнейшего нефтеналивного комплекса по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. В результате удара были поражены нефтеналивные стендеры терминала и радиолокационная станция из комплекса С-400.