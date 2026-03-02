Безпілотники СБУ влаштували яскраву "бавовну" на військових і нафтових об'єктах порту "Новоросійськ", які залучені у війну проти України, передає 24 Канал із посиланням на джерела у спецслужбах.

Дивіться також Дізнались з перехоплень, – у бригаді "Рубіж" розкрили нетипові плани росіян біля Покровська

Які наслідки атаки на порт у Новоросійську?

За попередніми даними, дрони СБУ уразили:

військові кораблі,

радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит",

ЗРГК "Панцир-С2",

шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхаріс".

"Шесхаріс" – є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні Росії. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.

З ночі в порту палає масштабна пожежа.