Тривогу для міста-порта Новоросійська оголосили ще о восьмій вечора 1 березня, а скасували лишень біля 6 ранку наступного дня.
Які наслідки атаки дронів на Новоросійськ?
Упродовж цього періоду мешканці Новоросійська повідомляли про серію вибухів у місті.
Окрім, ударних дронів з повітря з боку моря, місто також намагалися атакувати БЕКи – безекіпажні катери. Про це, зокрема, заявив мер Новоросійська Андрій Кравченко. У своїх повідомленнях міський голова вказав на перекриття руху транспортних засобів в районі набережної, а також у напрямку Кабардинки з району Шесхаріс (Бази технічного обслуговування флоту".
Попередньо, дрони якраз уразили нафтовий термінал "Шесхаріс", після чого він спалахнув. Про це пише видання Astra.
Нафтоналивний термінал "Шесхаріс" – це великий морський комплекс для прийому, зберігання та відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери. Це з найбільших і стратегічно важливих нафтових терміналів Росії. Він відіграє ключову роль роботі Новоросійського морського порту і всієї експортної інфраструктури півдня країни.
Аналіз влучання по терміналу від Osint-аналітиків / Фото Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩
Термінал вже був пошкоджений внаслідок атаки ЗСУ у листопаді 2025 року. Тоді ж була атакована військова частина із пусковими установками ЗРК С-400 у Новоросійську. Генштаб зазначав, що термінал "Шесхаріс" задіяно у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні.
Що відомо про останні удари по Росії?
Уночі 28 лютого "уламки" БпЛА підпалили резервуар на НПЗ "Албашнефть" на Кубані, спричинивши пожежу на площі 150 квадратних метрів.
Безпілотники СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в Татарстані, спричинивши масштабну пожежу. Станція є ключовим вузлом транспортування російської нафти із Західного Сибіру та Поволжя.
Українськими ракетами FP-5 "Фламінго" було атаковано арсенал ГРАУ в Котлубані, що у Волгоградській області. Внаслідок атаки знищено величезний бункер площею 3 600 квадратних метрів зовні.