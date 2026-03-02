Тривогу для міста-порта Новоросійська оголосили ще о восьмій вечора 1 березня, а скасували лишень біля 6 ранку наступного дня.

Які наслідки атаки дронів на Новоросійськ?

Упродовж цього періоду мешканці Новоросійська повідомляли про серію вибухів у місті.

Окрім, ударних дронів з повітря з боку моря, місто також намагалися атакувати БЕКи – безекіпажні катери. Про це, зокрема, заявив мер Новоросійська Андрій Кравченко. У своїх повідомленнях міський голова вказав на перекриття руху транспортних засобів в районі набережної, а також у напрямку Кабардинки з району Шесхаріс (Бази технічного обслуговування флоту".

Попередньо, дрони якраз уразили нафтовий термінал "Шесхаріс", після чого він спалахнув. Про це пише видання Astra.

Нафтоналивний термінал "Шесхаріс" – це великий морський комплекс для прийому, зберігання та відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери. Це з найбільших і стратегічно важливих нафтових терміналів Росії. Він відіграє ключову роль роботі Новоросійського морського порту і всієї експортної інфраструктури півдня країни.

Аналіз влучання по терміналу від Osint-аналітиків / Фото Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Термінал вже був пошкоджений внаслідок атаки ЗСУ у листопаді 2025 року. Тоді ж була атакована військова частина із пусковими установками ЗРК С-400 у Новоросійську. Генштаб зазначав, що термінал "Шесхаріс" задіяно у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні.

