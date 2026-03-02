Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, зауваживши, що окупанти продовжують спроби інфільтруватися. Для цього використовують туман, дощ, погану видимість для аеророзвідників.

Втрати Росії біля Покровська зростають

Хоч росіяни намагаються просунутися на кілька десятків квадратних метрів території, але за допомогою аеророзвідки, радіоперехоплень, їхні дії відстежують. Як тільки з'являється можливість, по ворогу завдають удару з дронів або артилерії.

Зі свого боку окупанти також дуже активно застосовують артилерію, є дуже багато FPV дронів як на радіокеруванні, так і на оптоволокні. Останнім часом суттєво зросла кількість баражувальних боєприпасів типу "Молнія". Лише на Покровському напрямку їх збивають десятками.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

"Наприклад, за лютий 2026 року тільки один зенітний дивізіон бригади "Рубіж" збив понад 300 повітряних цілей. Це тільки в нашій смузі відповідальності. Якщо говорити про весь Покровський напрямок, то цифра значно більша, мовиться вже про тисячі цілей", – розповів Данило Борисенко.

Що нового задумав ворог на цьому напрямку?

Українські військові тримають оборону, оперативно відстежують всі пересування противника та намагаються якомога ефективніше його нищити. За підрахунками 7 корпусу десантно-штурмових військ, який також тримає оборону на Покровському напрямку, упродовж лютого 2026 року було знищено близько 400 одиниць автомобільної та броньованої техніки, ліквідовано понад 1000 окупантів.

З цікавого, то, наприклад, із радіоперехоплень нам стало відомо, що останнім часом на нашому напрямку росіяни готують штурмовий підрозділ з 50 найманців. У радіоефірі противник називає їх "чорними". Ми поки точно не знаємо, чи це вихідці з африканських країн, чи може так росіяни називають своїх "кавказьких сусідів", проте вони готуються,

– поділився військовий.

Ба більше, ворог активно готується застосовувати коней для просування. Напевно, причина в тому, що дуже велику кількість їхньої легкої техніки: квадроциклів, мотоциклів – уже знищили. Тому зараз росіяни відпрацьовують у себе на полігонах тактику пересування вдвох на коні.

Цікаво, що другий номер відіграє роль прикриття від наших FPV, тобто має завдання збивати дрон з коня прямо на ходу. Такі перехоплення є, але час покаже, чи справді ворог їх реалізує.

Важливо! Бригада "Рубіж" проводить збір на наземний дрон. Він потрібен для медичної евакуації та допоможе зберегти життя наших військових на фронті. Долучитися до збору може кожен за посиланням!

