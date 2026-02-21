У районі Мирнограда ворог прагне оточити позиції таврійських десантників. Окрім того, він не зупиняє спроб вибити українські сили із північної частини міста та його околиць. Про це повідомляє 79 ОДШБр.

Яка ситуація у Мирнограді?

Противник і надалі діє малими групами. Іноді використовує легку техніку – мотоцикли та багі – щоб швидко просунутися вглиб оборони, хоча чіткої лінії фронту там фактично вже немає.

У центрі міста ворог встановлює більше антен і підсилювачів сигналу, щоб посилити роботу своїх безпілотників.

Попри перевагу противника в живій силі й техніці, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу ДШВ продовжують знищувати ворога та виконувати бойові завдання.

Робота таврійських десантників у Мирнограді та на його околицях: дивіться відео

Що відомо про битву за Мирноград?