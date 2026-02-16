Окремо 16 лютого в DeepState окреслили ситуацію в Мирнограді.

Дивіться також Росіяни форсували Сіверський Донець, ЗСУ просуваються на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Аналітики повідомили про фіксацію точки запуску БпЛА росіян у північній частині Покровська. Також там відбулось перекидання піхоти в місто.

Водночас, за їхніми даними, ворог прагне зайти в Гришине з північно-західних околиць Покровська. На західних підступах до села вже помітили накопичення військ Росії. Там тривають бої. Силам оборони вдається стримувати та знищувати штурмові групи зі сторони Котлиного.

DeepState стверджує, що російські війська окупували населений пункт Рівне у тому регіоні та намагаються встановити контроль над Світлим.

Закріплення в цьому районі дає можливість противнику здійснювати накопичення для подальшого просування в глибину перешийка між Покровськом та Родинським,

– пояснили аналітики.

Вони також додали, що це створює додаткову загрозу для українських підрозділів на околицях Мирнограда. До речі, за оцінками аналітиків, Мирноград "поглинається" противником, а "історія його оборони добігає кінця".

Ситуація на Донеччині: дивіться на карті

Де зараз на фронті найскладніше?