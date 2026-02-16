Однак Гуляйполе переслало бути пріоритетом для ворога. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що окупанти накопичуються по лінії Токмак – Оріхів – Василівка.

"Гуляйполе переслало бути пріоритетом. Тобто з погляду Запорізького фронту росіяни накопичуються по лінії Токмак – Оріхів – Василівка. Найімовірніше, будуть пробувати наступати, як тільки у них буде можливість. Це демонструється колонами", – сказав він.

Як ворог перекидає техніку?

Петро Андрющенко зазначив, що цього тижня спостерігалися досить великі колони. Понад 40 вантажівок одночасно рухалась у бік Токмака. Востаннє я таку велику колону фіксували у 2024 році, коли тривав Авдіївський наступ з російської сторони.

Вони перекидали танки великими колонами. Після того не було ні разу. Це дійсно демонструє, що росіяни досить активно, агресивно поспішають наситити цю запорізьку частину фронту, готуючись до наступу,

– підкреслив він.

Відомо, що у напрямку Гуляйполя Сили оборони України проводять контрнаступальні дії. Там тривають певні дії зі стабілізації ситуації.

На північ Донецької області, насамперед у Покровськ та Мирноград, йшло велике перекидання з Криму, Херсонської області, частково з Запорізької області. Тобто їхали російські новоконтрактники. Зокрема, з агломерації від Маріуполя до Бердянська зняли досить велику кількість контрактників, яких перекинули у напрямку півночі Донеччини.

Частково це було пов'язано з тим, що було завдано кількох ударів по Ялті. Це Маріупольський район, Мангуська громада. Фактично росіяни були змушені це зробити, щоб убезпечити свій особовий склад, скоротивши там терміни підготовки,

– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

На півночі Донецької області також фіксували танки, яких не було давно. З Бердянського напрямку було провезено кілька десятків танків. Мовиться про різні модифікації.

Росіяни повернулися до тактики використання вантажівок, замаскованих під гуманітарний конвой. Такі, які вони возили і возять. Це біла вантажівка з червоними лініями. Вони рухалися у складі колон, які заїжджали у Маріуполь з Бердянського напрямку та рухалися північ Донецької області,

– додав Андрющенко.

За його словами, загарбники вважають, що дорога сьогодні не є безпечною, бо її добивають українські дрони. Тому вони максимально маскуються.

Яка ситуація у Гуляйполі?