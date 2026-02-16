За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, Гуляйпільський напрямок – зараз одна з найскладніших ділянок фронту. Про це повідомили в "Суспільне Запоріжжя".

Яка зараз ситуація в Гуляйполі?

Активні бої тривають біля Залізничного, Варварівки, Зеленого, Прилук і Добропілля. В Гуляйполі окупанти весь час намагаються витіснити ЗСУ.

У росіян завдання від їхнього командування – обійти та охопити Гуляйполе з півночі та півдня, щоб стати рубежем по річці Гайчур. Тому й проводять значну кількість штурмових дій. На Гуляйпільському напрямку 25 – 30 боїв за добу, а в Гуляйполі – до 15 боєзіткнень,

– заявив Волошин.

Він також зазначив, що ворог намагався просунутися берегом колишнього Каховського водосховища та відтиснути українські війська з Приморського, проте зазнав серйозних втрат від ЗСУ.

Російські війська планують просунутися до Оріхова та спробувати закріпитися на околицях. Вони вже підтягнули особовий склад штурмових груп.

Яка зараз ситуація на Запорізькому напрямку?