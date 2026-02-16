По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, Гуляйпольское направление – сейчас один из самых сложных участков фронта. Об этом сообщили в "Суспільне Запоріжжя".

Смотрите также У россиян предпаническое состояние, – полковник запаса раскрыл, как ВСУ переломили ситуацию у Гуляйполя

Какая сейчас ситуация в Гуляйполе?

Активные бои продолжаются возле Железнодорожного, Варваровки, Зеленого, Прилук и Доброполья. В Гуляйполе оккупанты все время пытаются вытеснить ВСУ.

У россиян задача от их командования – обойти и охватить Гуляйполе с севера и юга, чтобы стать рубежом по реке Гайчур. Поэтому и проводят значительное количество штурмовых действий. На Гуляйпольском направлении 25 – 30 боев в сутки, а в Гуляйполе – до 15 боестолкновений,

– заявил Волошин.

Он также отметил, что враг пытался продвинуться берегом бывшего Каховского водохранилища и оттеснить украинские войска с Приморского, однако понес серьезные потери от ВСУ.

Российские войска планируют продвинуться к Орехову и попытаться закрепиться в окрестностях. Они уже подтянули личный состав штурмовых групп.

Какая сейчас ситуация на Запорожском направлении?