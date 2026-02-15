Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, объяснив, какие ошибки допустил враг. Он отметил, какие задачи нужно выполнить Силам обороны в ближайшее время.
Какие задачи могут выполнить ВСУ на Запорожском направлении?
Свитан отметил, что россияне паникуют, что продолжается тактическое продвижение украинских военных со стороны Варваровки, и эти действия уже являются военной операцией армейского уровня.
Россияне, по словам военного эксперта, глубоко закопались в наши тылы, при этом не подтянув свои силы и средства. Они имеют оперативное наполнение на этом направлении минимальное по сравнению со всей линией фронта.
"Поэтому с хорошо поставленными задачами, достаточным количеством сил и средств можно создать россиянам серьезную проблему на Запорожском направлении. А именно – восстановить ранее утраченные позиции не только на восточном фланге Запорожского фронта в районе Гуляйполя, но и на западном фланге в районе Степногорска", – подчеркнул он.
Обратите внимание! Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что в Запорожской области украинским силам противодействуют четыре российские армии – 5, 29, 35 и 36. Именно эти четыре формирования противника пытаются прорваться в Гуляйполь и взять под контроль еще ряд населенных пунктов в Запорожье.
Россияне, как отметил полковник запаса ВСУ, пытались продвинуться между Орехово и Днепром на север в сторону Запорожья. Они пошли и по дну бывшего Каховского водохранилища, но сейчас оказались в достаточно сложной ситуации.
Какова ситуация в районе Гуляйполя: смотрите на карте
"Поэтому, если снова провести операцию тактического уровня, то врага можно взять там в серьезный котел. Так же как главнокомандующий Александр Сырский осуществил операцию на тактическом уровне на Купянском направлении, а ранее в районе Доброполья, Покровска, Мирнограда, Гришино. Это задачи не стратегического, а оперативного уровня, но проводятся они с хорошей положительной динамикой", – подчеркнул Свитан.
Эти данные подтверждают и российские паблики, отмечая то, что враг несет большие потери, и это происходит, в частности, из-за блокировки Starlink.
Поэтому у россиян предпаническое состояние, ведь их войска забурились глубоко в наши тылы и отрублены от связи. И на фоне этой паники нам надо выполнить определенные задачи, но времени на это не так много,
– подчеркнул Роман Свитан.
Россияне за неделю-полторы смогут перезапустить свою связь, поэтому, по мнению военного эксперта, это время нужно использовать украинским силам, чтобы выполнить свои задачи на фронте.
Что происходит на Запорожском направлении?
Аналитики Института изучения войны отмечают, что из-за проблем со связью у оккупантов (вследствие блокировки терминалов Starlink и Telegram), украинские силы осуществили контратаки на север и северо-запад от Гуляйполя.
Также россияне перебросили свои десантные подразделения с Приднепровского направления под Степногорск. А оттуда противник вывел подразделения для восстановления. Также в российское войско прибывает пополнение штурмовиков из учебных центров, расположенных на территории Крыма, оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Кроме того, в планах россиян на весну, по словам командира 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко, подвинуть Силы обороны и выйти на рубеж, с которого они могли бы взять под контроль отдельные районы Запорожья с помощью ствольной артиллерии. Но, по мнению Федоренко, врагу это не удастся сделать.