Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, объяснив, какие ошибки допустил враг. Он отметил, какие задачи нужно выполнить Силам обороны в ближайшее время.

Какие задачи могут выполнить ВСУ на Запорожском направлении?

Свитан отметил, что россияне паникуют, что продолжается тактическое продвижение украинских военных со стороны Варваровки, и эти действия уже являются военной операцией армейского уровня.

Россияне, по словам военного эксперта, глубоко закопались в наши тылы, при этом не подтянув свои силы и средства. Они имеют оперативное наполнение на этом направлении минимальное по сравнению со всей линией фронта.

"Поэтому с хорошо поставленными задачами, достаточным количеством сил и средств можно создать россиянам серьезную проблему на Запорожском направлении. А именно – восстановить ранее утраченные позиции не только на восточном фланге Запорожского фронта в районе Гуляйполя, но и на западном фланге в районе Степногорска", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что в Запорожской области украинским силам противодействуют четыре российские армии – 5, 29, 35 и 36. Именно эти четыре формирования противника пытаются прорваться в Гуляйполь и взять под контроль еще ряд населенных пунктов в Запорожье.

Россияне, как отметил полковник запаса ВСУ, пытались продвинуться между Орехово и Днепром на север в сторону Запорожья. Они пошли и по дну бывшего Каховского водохранилища, но сейчас оказались в достаточно сложной ситуации.

"Поэтому, если снова провести операцию тактического уровня, то врага можно взять там в серьезный котел. Так же как главнокомандующий Александр Сырский осуществил операцию на тактическом уровне на Купянском направлении, а ранее в районе Доброполья, Покровска, Мирнограда, Гришино. Это задачи не стратегического, а оперативного уровня, но проводятся они с хорошей положительной динамикой", – подчеркнул Свитан.

Эти данные подтверждают и российские паблики, отмечая то, что враг несет большие потери, и это происходит, в частности, из-за блокировки Starlink.

Поэтому у россиян предпаническое состояние, ведь их войска забурились глубоко в наши тылы и отрублены от связи. И на фоне этой паники нам надо выполнить определенные задачи, но времени на это не так много,

– подчеркнул Роман Свитан.

Россияне за неделю-полторы смогут перезапустить свою связь, поэтому, по мнению военного эксперта, это время нужно использовать украинским силам, чтобы выполнить свои задачи на фронте.

Что происходит на Запорожском направлении?