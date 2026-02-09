Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Чем теперь пользуются россияне?

В России действует несколько провайдеров скоростного спутникового интернета, работающих на базе спутников "Ямал" и "Экспресс". Такие системы имеют ряд характерных признаков, по которым их можно идентифицировать.

В частности, антенны терминалов внешне напоминают обычные телевизионные спутниковые тарелки диаметром от 60 до 120 сантиметров круглой или овальной формы. Как правило, они сориентированы в юго-восточном или южном направлении (азимут примерно 110 – 180 градусов).

Еще одна особенность – антенны остаются открытыми, ведь использование защитных чехлов на этих частотах затрудняет работу оборудования.

Кроме того, саму тарелку могут размещать в глубине позиций, соединяя ее с передовыми подразделениями с помощью Wi-Fi-мостов.

Россияне ищут альтернативу Starlink / Сергей "Флеш" Бескрестнов

Как сейчас работают Starlink?