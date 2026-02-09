Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Читайте также Не только мороз: в ВСУ раскрыли, какие 2 фактора замедлили россиян на Севере
Чем теперь пользуются россияне?
В России действует несколько провайдеров скоростного спутникового интернета, работающих на базе спутников "Ямал" и "Экспресс". Такие системы имеют ряд характерных признаков, по которым их можно идентифицировать.
В частности, антенны терминалов внешне напоминают обычные телевизионные спутниковые тарелки диаметром от 60 до 120 сантиметров круглой или овальной формы. Как правило, они сориентированы в юго-восточном или южном направлении (азимут примерно 110 – 180 градусов).
Еще одна особенность – антенны остаются открытыми, ведь использование защитных чехлов на этих частотах затрудняет работу оборудования.
Кроме того, саму тарелку могут размещать в глубине позиций, соединяя ее с передовыми подразделениями с помощью Wi-Fi-мостов.
Россияне ищут альтернативу Starlink / Сергей "Флеш" Бескрестнов
Как сейчас работают Starlink?
В Украине ввели режим "белого списка" для спутниковых терминалов Starlink, предусматривающий отключение непроверенных устройств, которые окажутся за пределами верифицированного перечня. Этот механизм создан для усиления безопасности и контроля за средствами связи в условиях военного положения.
Для физических лиц и частных предпринимателей (ФЛП) процедура верификации стартовала 3 февраля через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Перед визитом необходимо также собрать технические данные устройства.
Юридические лица проходят процесс регистрации дистанционно через портал Дія. Руководителю или уполномоченному лицу необходимо авторизоваться с помощью КЭП компании и выбрать услугу уведомления об использовании терминалов.