Об этом 24 Каналу рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, добавив, что противник движется в сторону Липцов. Дегтярного. А также в Купянск, Волчанск, но там лезет "в обратном направлении".

Что усложнило наступление на севере?

Стоит заметить, что сейчас у россиян проблема с управлением войсками из-за отключения Starlink. Поэтому интенсивность боев несколько снизилась. Врагу нужно решать новые проблемы, налаживать радиосвязь или придумывать новые методы. Это станет для России большой проблемой. К тому же эффективность связи точно не будет такой, как раньше.

"Еще одним вызовом стала погода. Мороз, гололедица не способствует наступательным операциям. К тому же коптеры сильно обмерзают, их эффективность падает", – добавил Виктор Трегубов.

Интересно! Хотя россияне пытались использовать сильное похолодание в свою пользу, но это им не удалось. Вражеская экипировка оказалась к этому не готовой, средств обогрева в оккупантов также не было. Впрочем сложность для обеих сторон стало маскировки, рытье окопов, заметенные снегом пути передвижения.

Враг делает попытки проникать в населенные пункты у границы, но говорится о инфильтрации небольших групп. Так хотят заставить украинцев выезжать за границу, разочаровывать. Своих бойцов, которые не хотят выполнять боевые задачи – показательно казнят.

Какая ситуация на Харьковщине?