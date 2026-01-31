Купянск-Узловой сейчас находится под полным контролем Украины. Об этом сообщает DeepState.

Что известно о ситуации в Купянске-Узловом?

Аналитики отмечают, что стабильная ситуация подтверждается ежедневными видео украинского военнослужащего, на которых видно, что он свободно передвигается по центру поселка без бронежилета и каски.

В то же время указывается, что время от времени в населенный пункт пытаются проникнуть малые группы противника из района Песчаного вдоль железнодорожного пути. Такие подразделения оперативно обнаруживают и уничтожают, что позволяет предотвращать накопление сил врага в поселке.

Купянск-Узловой: показываем на карте

Ранее Минобороны России заявило о "захвате" Купянска-Узлового, что было опровергнуто украинскими военными. Комбат ВСУ Роман Ковалев опубликовал видео из центра поселка, где видно контроль украинских военных и спокойную ситуацию.

Что известно о ситуации на Купянском направлении?