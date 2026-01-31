Купянск-Узловой сейчас находится под полным контролем Украины. Об этом сообщает DeepState.
Смотрите также Российское командование загнало в ловушку собственный полк в Купянске, – "АТЕШ"
Что известно о ситуации в Купянске-Узловом?
Аналитики отмечают, что стабильная ситуация подтверждается ежедневными видео украинского военнослужащего, на которых видно, что он свободно передвигается по центру поселка без бронежилета и каски.
В то же время указывается, что время от времени в населенный пункт пытаются проникнуть малые группы противника из района Песчаного вдоль железнодорожного пути. Такие подразделения оперативно обнаруживают и уничтожают, что позволяет предотвращать накопление сил врага в поселке.
Купянск-Узловой: показываем на карте
Ранее Минобороны России заявило о "захвате" Купянска-Узлового, что было опровергнуто украинскими военными. Комбат ВСУ Роман Ковалев опубликовал видео из центра поселка, где видно контроль украинских военных и спокойную ситуацию.
Что известно о ситуации на Купянском направлении?
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются прорвать украинскую границу на Харьковском направлении, в частности в районах Волчанска и Купянска. Атаки ведутся небольшими группами, что свидетельствует об ограниченных возможностях прорыва украинской обороны, а тяжелая техника почти не используется.
Российское командование ошибочно отчиталось о захвате территорий в Купянске, где продолжаются ожесточенные бои, переведя их в статус "тыловых". Из-за этой ошибки российские штурмовые группы остались без огневой поддержки, что играет в пользу украинских военных.
В понедельник, 26 января, Силы специальных операций Украины успешно провели операцию в Купянске, уничтожив и взяв в плен российских солдат. Украинские бойцы обнаружили оккупантов в разрушенном супермаркете АТБ и ликвидировали двух российских военных, еще двух взяли в плен.